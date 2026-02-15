Guvernul accelerează procedurile de mediu pentru investitori și anunță digitalizarea completă a fluxurilor administrative

Potrivit documentului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor propune eficientizarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, prin reducerea termenelor de analiză și prin modernizarea administrativă, fără diminuarea standardelor de protecție a mediului.

„Reducem termenele acolo unde există spațiu real de eficientizare, dar nu reducem standardele de mediu. Din contră, digitalizarea și clarificarea etapelor procedurale ne permit să avem procese mai rapide, mai transparente și mai predictibile pentru investitori, menținând integral exigențele de protecție a mediului”, a declarat ministra mediului, Diana Buzoianu.

Conform proiectului, timpul maxim pentru luarea deciziilor în cele două etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – evaluarea inițială și etapa de încadrare – va fi redus cu 40 de zile.

Astfel, termenul pentru analiza inițială scade de la 15 la 10 zile, cel pentru formularea punctului de vedere în etapa de încadrare de la 20 la 15 zile, iar termenul maxim pentru decizia de încadrare se reduce de la 90 la 60 de zile. Autoritățile precizează că aceste termene au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Europene.

În paralel, actul normativ prevede dezvoltarea unui nou sistem informatic național pentru evidența și raportarea datelor de mediu, gestionat de ANMAP. Platforma va permite gestionarea digitală a fluxurilor de date, creșterea trasabilității procedurilor, standardizarea raportărilor și reducerea birocrației pentru operatorii economici, contribuind totodată la îmbunătățirea calității datelor și la o monitorizare mai eficientă a obligațiilor de mediu.

Proiectul de Ordonanță de Urgență se află în prezent în consultare publică.