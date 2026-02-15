Prima pagină » Politic » Un fost ministru al Apărării: Participarea lui Nicușor Dan la reuniunea lui Donald Trump este „corectă și necesară”

Un fost ministru al Apărării: Participarea lui Nicușor Dan la reuniunea lui Donald Trump este „corectă și necesară"

Fostul ministru al Apărării Mihai Fifor afirmă că decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, la invitația liderului american Donald Trump, reprezintă un pas important pentru poziționarea României într-un context internațional complicat.
Un fost ministru al Apărării: Participarea lui Nicușor Dan la reuniunea lui Donald Trump este „corectă și necesară”
Gabriel Pecheanu
15 feb. 2026, 15:27, Politic

„România trebuie să fie acolo unde se discută despre pace”

Mihai Fifor consideră că simpla prezență a României la discuțiile privind stabilitatea globală are o semnificație strategică majoră.

„Decizia de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington este una importantă, corectă și necesară pentru poziționarea României într-un moment internațional extrem de complicat. Fie și doar ca observator, România trebuie să fie acolo unde se discută despre pace, despre stabilitate și despre arhitectura de securitate care ne influențează direct viitorul”, a transmis fostul ministru al Apărării.

Implicarea în reconstrucția din Gaza și respectarea dreptului internațional

Fostul ministru subliniază că implicarea anunțată a României în procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza continuă o direcție constantă a politicii externe românești, bazată pe sprijin umanitar și soluții diplomatice.

„România a urmat consecvent o linie de conduită bazată pe sprijin pentru civili, deschidere pentru soluții diplomatice, respect pentru dreptul internațional și pentru rezoluțiile adoptate în cadrul Organizația Națiunilor Unite”, a explicat Mihai Fifor.

„România nu trebuie să aleagă între UE și SUA”

Unul dintre mesajele centrale ale declarației vizează echilibrul strategic dintre parteneriatele occidentale.

„România nu trebuie și nu are nevoie să aleagă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Suntem parte a ambelor lumi instituționale, iar securitatea și dezvoltarea noastră depind de soliditatea ambelor relații. Apartenența la NATO și la Uniunea Europeană nu este o dilemă, ci un avantaj strategic”, a subliniat fostul ministru.

„A fi prezent la masă înseamnă responsabilitate”

În final, Mihai Fifor a salutat decizia președintelui și a accentuat importanța participării active a României la procesele internaționale de decizie.

„A fi prezent la masă nu înseamnă aliniere necondiționată, ci responsabilitate. Înseamnă maturitate politică și înțelegerea faptului că absența te scoate din joc, iar vocea României contează doar dacă este auzită acolo unde se iau deciziile. Salut această decizie înțeleaptă a președintelui. România trebuie să participe, să fie implicată și să își apere interesele cu demnitate și profesionalism”, a concluzionat el.

