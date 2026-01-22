Fifor: „Reforma” Bolojan. „Cinism. Aroganță. Dispreț. Minciună”

Potrivit acestuia, cifrele execuției bugetare nu fac decât să dovedească „uriașa înșelătorie menită să pună țara la pământ”. „Totul sub marea minciună a intrării în incapacitate de plată, a retrogradării la , a opririi finanțărilor pentru România. Totul în numele așa-zisei a apostolui austerității de la Bihor.

De ce, domnule Bolojan? Cui a folosit frânarea economiei românești? Cui a folosit inducerea unei stări de panică generalizată, pe fondul sărăcirii galopante a populației? De ce a trebuit să creșteți TVA, taxe și impozite? De ce a trebuit să ajungem în doar cinci luni la cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, dublă față de țara de pe locul următor?

Ați capturat statul cu o mână de incompetenți și vă jucați cu soarta românilor. Cu ce drept? Cine v-a dat mandatul să vă bateți joc de o țară întreagă? Spuneți ceva românilor. Orice. Dar nu abureala cu „scăderea deficitului”. Nu minciuna cu . Nu bătaia de joc numită reformă. Spuneți ceva care să vă mai permită să-i priviți în ochi pe români”, adaugă social-democratul.

Acesta sușține că „așa-zisa performanță a lui Bolojan – reducerea deficitului mai mult decât era prognozat (7,7% față de 8,4%) – nu există”. „Este o plăsmuire construită pe un artificiu contabil grosolan: transferul unor cheltuieli de aproximativ 0,6% din PIB de pe componenta de împrumut a PNRR pe granturi europene nerambursabile, prin programe precum SAFE sau Fondurile de Coeziune”.

„Prin decizia Comisiei Europene, ceea ce era cheltuială a devenit venit. Atât. Nu este niciun merit guvernamental aici. Este un efect contabil.

Operațiunea de reducere cu 6,8 miliarde de euro a componentei de împrumut din PNRR și mutarea finanțării proiectelor mature pe granturi s-a finalizat încă din octombrie 2025. Atunci s-a stabilit alocarea finală de 21,62 miliarde euro: 13,56 miliarde granturi și 8,06 miliarde împrumuturi. În memorandumul cu Comisia Europeană scria negru pe alb că această mutare va avea efect de reducere artificială a deficitului bugetar.

Bolojan știa. A ascuns. Și a continuat austeritatea cu barda: creșteri de TVA, accize, taxe, impozite, tăieri de venituri, concedieri.

În final, execuția bugetară a arătat un deficit de 7,7% din PIB, prezentat propagandistic drept o mare izbândă. În realitate, fără artificiul contabil, deficitul urcă la 8,35% din PIB.

Nu este o victorie. Este un eșec. Un eșec plătit cu prăbușirea consumului, cu economia în frână, cu inflație dublă față de începutul anului și cu o perspectivă clară de scădere accentuată a puterii de cumpărare.