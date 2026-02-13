Fifor, despre recesiunea tehnică: Efectul Ilie Bolojan asupra economiei din România

„Azi, INS confirmă două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului: România în recesiune tehnică. Zona explicațiilor tehnice se închide. România a intrat oficial în recesiune. Începe evaluarea politică. Iar evaluarea va avea inevitabil un nume, unul cu care acest episod va intra în literatura de specialitate: efectul Ilie Bolojan asupra economiei din România”, a scris Fifor, pe Facebook.

Acesta a precizat că datele oficiale ale INS sunt clare: după scăderea din T3, avem din nou minus în T4: −1,9% față de trimestrul III 2025 (serie reală). Pe ajustat sezonier: −1,6% an/an, explicând că două trimestre consecutive de contracție reprezenintă „definiția standard” a recesiunii tehnice.

Acesta a oferit un exemplu, pentru a explica fenomenul: „Acum… imaginați-vă un pacient intrat într-o sală de operație pentru o intervenție chirurgicală absolut banală. În locul unei echipe de chirurgi, în sală apare cineva cu o bardă. Încruntat nefiresc, sigur pe el, nu ezită, aplică «tratamentul» cu convingerea că știe exact ce face. Taie, taie, taie… În timp ce loviturile continuă, aparatele încep să indice degradarea funcțiilor vitale. Apoi vine semnalul critic. Pacientul a intrat în stop”, a scris Fifor.

În continuarea exemplului său, acesta a precizat că „nu mai există dezbatere teoretică”, afirmând:

„Te întrebi dacă îl lași pe omul cu barda fără nicio pregătire medicală să continue sau dacă îl oprești și aduci în sală urgent medici capabili să salveze pacientul”.

Deputatul PSD acuză că „fiecare criză economică, ajunge, mai devreme sau mai târziu, să poarte semnătura celui aflat la butoane”.

Vorbind despre efectul reformelor Guvernului Bolojan, Fifor acuză că „veniturile bugetare s-au comprimat, investițiile private intră în așteptare, consumul se prăbușește, companiile își reduc planurile de extindere, iar finanțarea tinde să se scumpească”.

Acesta a mai precizat că România nu are încă o lege a bugetului pentru 2026: „Pentru investitori, pentru administrație, pentru partenerii externi, acesta este semnalul suprem de incertitudine. Bugetul este instrumentul prin care un guvern își fixează prioritățile și oferă predictibilitate. Absența lui într-un moment de risc economic amplifică percepția de nesiguranță”, a scris deptatul PSD.

Citând un sondaj CURS, deputatul PSD a precizat că „73% dintre cetățeni au o neîncredere în premier, iar ARA Public Opinion, aproximativ 76%”.

„Partenerii externi citesc toate aceste date împreună, nu separat. Contracție economică, presiune socială, legitimitate fragilă, buget absent. Această combinație ridică imediat percepția de risc. Când încrederea internă se prăbușește, vulnerabilitatea strategică a României crește inevitabil. Iar această vulnerabilitate se traduce în costuri mai mari, decizii amânate și o capacitate redusă a statului de a-și proiecta stabilitatea și credibilitatea”, a scris Fifor.