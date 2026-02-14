Prima pagină » Politic » Social-democratul Mihai Fifor, atac la liberalul Gheorghe Falcă de Valentine s Day

Deputatul PSD, Mihai Fifor, care deține și funcția de președinte al organizației Arad al social-democraților a lansat un atac dur la liberalul Gheorghe Falcă, fost primar al Aradului. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Fifor îl acuză pentru apropierea de premierul Ilie Bolojan, dar și pentru modul în care a condus Aradul cât a fost primar.
Social-democratul Mihai Fifor, atac la liberalul Gheorghe Falcă de Valentine s Day
Mihai Fifor. Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
14 feb. 2026, 13:59, Politic
Mihai Fifor a postat sâmbătă pe Facebook un lung mesaj ce îl țintește pe vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, fost primar al Aradului, actual europarlamentar.
„Hopa! A înviat finul lui Petrov, purtătorul de stindard al lui Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă, iar mai nou al lui Ilie Bolojan. Bine că s-au oprit din pus președinți, pentru că pe toți i-a iubit cu o pasiune atât de mare încât era să cadă în depresie de atâta devotament.
Așa cum l-a „iubit” și pe Crin Antonescu în 2025, în timp ce, pe față, făcea campanie pentru Nicușor Dan. Pentru că așa ordonase Bolojan. Iar ordinul, știm bine, nu se discută. Astăzi, același personaj îl ridică în slăvi pe noul șef. Caracter. Beton”, a scris Mihai Fifor.
Social democratul Fifor îi reproșează în mesaj, europarlamentarului că în trecut, în perioada în care a deținut funcția de primar al municipiului Arad orașul a involuat.
„Ei bine, Gheorghe Falcă – că despre el vorbim – s-a trezit din nou dând lecții despre administrație și realizări. El. Omul sub care Aradul a fost stors metodic, cu talent și consecvență, de parcă ar fi fost o anexă personală, bună de muls la fiecare ciclu electoral.
Să nu credeți că e simplu să ajungi multimilionar în euro dintr-o leafă de primar în trei mandate și jumătate. Asta cere profesionalism, abnegație, perseverență.
În același timp, orașul a reușit performanța rară de a deveni singurul mare municipiu din vest care a involuat vizibil, constant, dureros, devenind un oraș care s-ar putea numi cu ușurință Lidl sau Kaufland, pentru că astea sunt singurele realizări ale epocii Falcă. Sigur, ar mai fi celebrele tunuri, dar azi e Sfântul Valentin și nu vreau să-i frâng inima chiar de tot”, a scris Fifor.

Fifor: „Hai, Hepi Valentainz Dei, Ghiță, dragă!”

În final, Mihai Fifor i se adresează direct lui Falcă cu referire la modalitatea în care acesta din urmă a obținut mandatul de europarlamentar, pe o listă comună cu PSD. Postarea se încheie într-un ton ironic, cu trimitere la Valentine s Day.
„Dar, vorba aceea, finul ca nașul. De nașul Petrov vorbim.
Propulsat la Bruxelles, europarlamentar, moralist, sfătuitor, vizionar, inepuizabil scriitor. În locul tău, Ghiță, mi-aș pleca fruntea și aș aprinde lumânări de mulțumire că există Claudiu Manda și județul Dolj pe hartă. Și că PSD a acceptat lista comună la europarlamentare, ca să vă resusciteze pe voi, care erați mai jos decât e azi USR-ul.
Fără Manda și fără Dolj nu mai pupai matale mandat ever. Know what I mean?
Dar a fost noroc. Al cui? Nu mai spunem. Că știm cu toții.
Hai, Hepi Valentainz Dei, Ghiță, dragă! Să auzim numai de bine”, a încheiat ironic social democratul Fifor.

