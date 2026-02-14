Social-democratul Mihai Fifor, atac la liberalul Gheorghe Falcă de Valentine s Day

Mihai Fifor a postat sâmbătă pe Facebook un lung mesaj ce îl țintește pe vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, fost primar al Aradului, actual europarlamentar.

„Hopa! A înviat finul lui Petrov, purtătorul de stindard al lui Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă, iar mai nou al lui Ilie Bolojan. Bine că s-au oprit din pus președinți, pentru că pe toți i-a iubit cu o pasiune atât de mare încât era să cadă în depresie de atâta devotament.

Așa cum l-a „iubit” și pe Crin Antonescu în 2025, în timp ce, pe față, făcea campanie pentru Nicușor Dan. Pentru că așa ordonase Bolojan. Iar ordinul, știm bine, nu se discută. Astăzi, același personaj îl ridică în slăvi pe noul șef. Caracter. Beton”, a scris Mihai Fifor.