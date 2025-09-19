Gheorghe Falcă, Vicepreședinte PNL: Părem o echipă neserioasă, riscăm blocarea fondurilor europene

România riscă să piardă fonduri europene, dacă nu face reformele pe care și le-a asumat, spune la RFI eurodeputatul Gheorghe Falcă. Vicepreședintele PNL avertizează că există un risc la reuniunea ECOFIN din luna octombrie, dacă liderii coaliției nu se pun de acord în privința reducerilor de cheltuieli din administrație.

Gheorghe Falcă cere coaliției să încheie disputele.

„În cazul în care coaliția va continua așa, ca orice măsură să fie transmisă public pe mai multe voci, pe mai multe atacuri, părem o echipă de guvernare neserioasă, o echipă de guvernare care nu o să avem capacitatea să scoatem România din această criză bugetară”.

Eurodeputatul PNL atrage atenția că România riscă să piardă fonduri europene, dacă nu face reformele promise: „Vine ziua de 9 octombrie, când ECOFIN-ul de la Bruxelles va analiza situația bugetară a României, ăla e momentul de analiză și de decizie a Comisiei Europene față de România”.

Întrebat dacă va pierde România fonduri europene, Gheorghe Falcă declară că „riscul este să nu îndeplinim ceea ce am promis și în luna octombrie 2024, când guvernarea era la PSD, riscul este să nu facem ceea ce am promis în momentul în care am făcut programul de guvernare și am venit cu documentele la Bruxelles (…), riscul este foarte mare să se blocheze fondurile europene pentru România”.

Vicepreședintele PNL avertizează că „mai avem câteva săptămâni și nu îndeplinim ceea ce am promis că facem, lucrul necesar pentru România”.

Partidele din coaliție nu se înțeleg asupra modului în care trebuie reduse cheltuielile din administrația publică locală. De asemenea, PNL, PSD, USR și UDMR au disensiuni în privința plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.