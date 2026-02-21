Propunerile lui Victor Negrescu pentru susținerea IMM-urilor: Acces simplificat la fonduri fără birocrație excesivă

„Am discutat despre viitorul IMM-urilor europene, 26 de milioane de companii care asigură aproape 89 de milioane de locuri de muncă și reprezintă 99,8% din totalul firmelor din UE”, a spus Negrescu după ce a participat la Mastercard Strive EU Small Business Summit.

Europarlamentarul social-democrat a mai transmis: „După o perioadă dificilă, redresarea depinde clar de un factor esențial: capacitatea IMM-urilor de a se moderniza și digitaliza rapid și accesibil”.

În vederea susținerii modernizării, Negrescu a propus formarea unui mecanism european dedicat IMM-urilor, în viitorul buget al UE, care să ofere acces simplificat la fonduri pentru digitalizare, securitate cibernetică și adoptarea inteligenței artificiale, „fără birocrație excesivă și fără proceduri imposibil de gestionat pentru o firmă mică”.

Negrescu a prezentat o serie de rezultate obținute până în prezent, printre care implementarea unor proiecte pilot pentru transformarea digitală în Europa de Est, digitalizarea a peste 100 de școli din mediul rural, dezvoltarea unei platforme digitale pentru educație antreprenorială și crearea unei rețele parlamentare „privind viitorul competențelor și educației pentru competitivitate”.