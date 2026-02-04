Prima pagină » Comunicate » Bergerat Monnoyeur România: Viitorul construcțiilor este despre echipe mixte – Om + Mașină + AI

Bergerat Monnoyeur România a organizat miercuri, 4 februarie, conferința de presă „Rezultate, realizări și provocări pe piața utilajelor de construcții”, în cadrul căreia a prezentat evoluția la nivel macro a pieței utilajelor de construcții în 2025 și direcțiile strategice pentru perioada următoare. Totul se desfășoară într-un context economic și geopolitic marcat de instabilitate, presiune pe costuri și impact tot mai mare al tehnologiilor avansate și al digitalizării.
Anul 2025 a fost unul de ajustare pentru piața utilajelor de construcții, după nivelurile record atinse în 2022–2023 atât la nivel local, cât și european. În România, s-au vândut circa 2.540 de utilaje, în scădere cu 19% față de anul anterior. În acest context, Bergerat Monnoyeur România, liderul distribuitorilor de utilaje de construcții, a înregistrat o cifră de afaceri estimată la 126 milioane euro (neauditată). Compania a continuat să se dezvolte operând cu o structură de aproximativ 300 de colaboratori, concentrându-și strategia pe proiecte sustenabile, soluții integrate și eficiență măsurabilă în operare.

Poziția Bergerat Monnoyeur pe piața locală rămâne una solidă: 1 din 5 utilaje din România este Cat, iar brandul domină segmente-cheie precum buldozerele (1 din 2 unități), excavatoarele și buldoexcavatoarele (1 din 3), respectiv motograderele (2 din 3). Aceste rezultate reflectă încrederea clienților în fiabilitate și servicii, costuri de operare reduse și soluții de finanțare adecvate.

