Ananda Group raportează o cifră de afaceri de peste 265.690.000 lei în 2025 și anunță dezvoltarea a peste 2500 de apartamente în sudul Capitalei

Consolidarea brandului Ananda în sudul Capitalei

Cu un istoric de peste 8 ani în dezvoltare rezidențială, peste 3.800 de locuințe livrate și o cifră de afaceri cumulată de peste 228 de milioane de euro în perioada 2018 – 2025, Ananda Group se impune ca un actor relevant în transformarea urbană a sudului Capitalei.

Între anii 2018 și 2024, companiile din Grupul Ananda au realizat o cifră de afaceri cumulată de 852,72 milioane lei (echivalentul a 175,55 milioane euro), rezultată din cifrele de afaceri totalizate ale celor mai importante companii ce alcătuiau grupul până în 2024, conform datelor publice din bilanț, publicate pe site-ul ministerului de finanțe: Siena Residence (246,52 milioane lei), Green & Yellow Development (40,72 milioane lei), TNF Unity Residence (39,99 milioane lei), și Ananda General Construct (37,36 milioane lei), la care se adaugă valoarea tranzacțiilor încheiate în 16 ansambluri dezvoltate în cadrul grupului între 2018 și 2024, respectiv în ansambluri Siena Residence (347,4 milioane lei) și în ansamblul Unik Residence (140,72 milioane lei).

