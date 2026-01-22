Prima pagină » Social » „Scoatem pixul și hârtiile din spitale”. Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate, în consultare publică

„Scoatem pixul și hârtiile din spitale”. Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate, în consultare publică

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a pus în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026-2030. Documentul propune eliminarea dosarelor pe hârtie și integrarea tehnologiei în tot sistemul sanitar.
„Scoatem pixul și hârtiile din spitale”. Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate, în consultare publică
Andreea Tobias
22 ian. 2026, 18:32, Social
Rogobete anunță sfârșitul dosarelor plimbate între instituții și al fișelor scrise de mână. Strategia introduce regula simplă: „O singură dată introdus, utilizat de mai multe ori”.

Ministrul subliniază că sistemele informatice actuale nu „vorbesc” între ele. Acest lucru generează pierderi de timp pentru personalul medical și pacienți. Informații esențiale se pierd, iar deciziile sunt luate fără date complete.

Strategia prevede construirea unui mediu digital în care datele medicale nu mai sunt fragmentate. Acestea vor circula sigur și controlat între spitale, ambulatoriu, medicina de familie și urgență.

Dosarul electronic de sănătate va deveni funcțional. Informațiile medicale vor fi disponibile profesioniștilor, nu pe hârtii plimbate între instituții.

Interoperabilitatea devine regulă, nu excepție. Aceleași standarde, aceleași date, pentru întregul sistem public.

Investiție în competențe digitale

Strategia include investiții în competențe digitale pentru personalul medical. Tehnologia va fi folosită zilnic, nu doar bifată în proiecte. Medicii și asistenții vor primi pregătire adecvată.

Rogobete subliniază: „Strategia pune datele acolo unde contează: în mâna profesioniștilor din sănătate și în sprijinul pacienților”.

Ministrul a mulțumit tuturor profesioniștilor care au contribuit la elaborarea strategiei. Aceștia includ medici, asistenți, manageri din spitale, specialiști din Ministerul Sănătății.

Au participat și experți IT, reprezentanți ai industriei, asociații de pacienți și societăți profesionale. „A fost un efort real de echipă, construit pe expertiză, dialog și responsabilitate”, a declarat Rogobete.

De ce este importantă digitalizarea

Fără tehnologie integrată corect, personalul medical și pacienții pierd timp prețios. Se pierd informații esențiale. Deciziile ajung să fie luate fără date complete.

Rogobete avertizează: „Dacă vrem să reconstruim încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, trebuie să lucrăm cu date reale, integrate corect, nu cu hârtii și estimări”.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
Gandul
Părinții criminalului din Cenei, primele declarații după ce Alin a fost ucis la doar 15 ani. Vecinii rup tăcerea: care ar putea fi cauza faptei odioase
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Ce înseamnă „suveranitate parțială” în Groenlanda și cum ar putea ajunge SUA să controleze bucăți din insulă fără a o anexa
Libertatea
Zodiile cărora le surâde soarta în februarie 2026! Intră sub protecția astrelor și apar schimbări majore pe plan profesional
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor