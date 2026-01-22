„Scoatem pixul și hârtiile din spitale”. Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate, în consultare publică

Ministrul subliniază că sistemele informatice actuale nu „vorbesc” între ele. Acest lucru generează pierderi de timp pentru personalul medical și pacienți. Informații esențiale se pierd, iar deciziile sunt luate fără date complete.
Strategia prevede construirea unui mediu digital în care datele medicale nu mai sunt fragmentate. Acestea vor circula sigur și controlat între spitale, ambulatoriu, medicina de familie și urgență.
Dosarul electronic de sănătate va deveni funcțional. Informațiile medicale vor fi disponibile profesioniștilor, nu pe hârtii plimbate între instituții.
Interoperabilitatea devine regulă, nu excepție. Aceleași standarde, aceleași date, pentru întregul sistem public.
Strategia include investiții în competențe digitale pentru personalul medical. Tehnologia va fi folosită zilnic, nu doar bifată în proiecte. Medicii și asistenții vor primi pregătire adecvată.
Rogobete subliniază: „Strategia pune datele acolo unde contează: în mâna profesioniștilor din sănătate și în sprijinul pacienților”.
Ministrul a mulțumit tuturor profesioniștilor care au contribuit la elaborarea strategiei. Aceștia includ medici, asistenți, manageri din spitale, specialiști din Ministerul Sănătății.
Au participat și experți IT, reprezentanți ai industriei, asociații de pacienți și societăți profesionale. „A fost un efort real de echipă, construit pe expertiză, dialog și responsabilitate”, a declarat Rogobete.
Fără tehnologie integrată corect, personalul medical și pacienții pierd timp prețios. Se pierd informații esențiale. Deciziile ajung să fie luate fără date complete.
Rogobete avertizează: „Dacă vrem să reconstruim încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, trebuie să lucrăm cu date reale, integrate corect, nu cu hârtii și estimări”.