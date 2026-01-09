Rogobete, despre sistemul de sănătate mintală: Legislația e mult prea stufoasă și adesea ruptă de realitatea din teren

Ministrul Sănătății, aflat într-o vizită în Spania, a vizitat Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Universitar José Germain din Madrid.

„A fost o experiență clarificatoare și extrem de relevantă pentru direcția în care trebuie să mergem și în România. Am discutat deschis cu conducerea spitalului și cu personalul medical, oameni implicați, profesioniști, mereu preocupați de cum pot face mai mult și mai bine pentru pacienți. M-a impresionat profund abordarea lor constructivă, dorința constantă de dezvoltare și concentrarea reală pe nevoile oamenilor, nu pe rigidități administrative”, susține Alexandru Rogobete.

El spune că în Spania lucrurile sunt organizate simplu și eficient, cu un focus clar pe ambulatoriu și spitalizare de zi. Terapia ocupațională, tratamentele specifice și sprijinul multidisciplinar sunt parte din activitatea de zi cu zi, integrate firesc într-un sistem coerent, spune ministrul.

El susține că vizita l-a determinat mai mult ca oricând să facă lucrurile mai simple și mai ușor de aplicat în România.

Fără strategii pompoase

„Nu voi mai accepta strategii pompoase, făcute de care nu cunosc realitatea din teren și care, de cele mai multe ori, nu pot fi aplicate. Oamenii nu au nevoie de documente frumos scrise, ci de servicii care funcționează. Cred cu tărie că trebuie să luăm modele care deja funcționează și să le adaptăm inteligent la realitatea noastră. Nu să reinventăm de fiecare dată , pierz ând timp, energie și resurse. Acesta este modelul pe care trebuie să îl construim și în România. Și îl putem construi”, adaugă Rogobete.

El spune că primul pas este simplificarea legislației, „astăzi mult prea stufoasă și adesea ruptă de realitatea din teren”.

„Am primit de aici modelul spaniol de organizare a rețelei de sănătate mintală, centrat pe oameni și pe traseul lor în sistem. Un traseu logic și uman: medicul de familie → ambulatoriu de specialitate → spitalizare continuă doar atunci când situația medicală o impune”, mai spune Alexandru Rogobete.