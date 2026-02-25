Alexandru Rogobete participă la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din Uniunea Europeană

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, reprezintă România în cadrul reuniunii informale a miniştrilor sănătăţii din statele membre ale Uniunii Europene.

Evenimentul se va desfășura între 25 şi 26 februarie 2026, fiind organizat de Preşedinţia Ciprului a Consiliului UE.

Reuniunea are loc pentru a spori colaborarea europeană în domeniul politicilor farmaceutice, al sănătăţii mintale şi al implementării Spaţiului european al datelor privind sănătatea (EHDS), dar şi desfăşurarea de întâlniri bilaterale la nivel ministerial.

Pe agenda oficială a lui Rogobete se află o întrevedere cu Jan Christian Vestre, ministrul sănătăţii din Regatul Norvegiei, participarea la Sesiunea 1 – „Dezvoltarea unui Centru European de Excelenţă Clinică pentru Produsele Farmaceutice” şi o întâlnire bilaterală cu Irena Hrstic, ministrul sănătăţii din Republica Croaţia.

De asemenea, Ministrul român al Sănătății va lua parte și la Sesiunea 2 – „Sănătate Mintală şi Incluziune” şi la ceremonia de închidere a reuniunii informale.