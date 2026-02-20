Medic acuzat că opera la privat în timpul programului de lucru de la stat. Rogobete anunță controale

„De aproape șapte luni spun obsesiv, ferm, public și fără echivoc: sunt împotriva celor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat. Nu este o temă populistă. Este o chestiune de principiu, de lege și de respect față de pacient”, susține vineri, într-o postare pe Facebook, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

El susține că, recent, pe pagina publică a unei unități sanitare private a fost publicat un videoclip în care un medic angajat și la un spital public explica cum, la ora 12.00, într-o zi de joi, se pregătește deja pentru a doua intervenție chirurgicală.

„Am cerut oficial conducerii spitalului public situația concediilor solicitate de acest medic pentru luna februarie. Răspunsul a fost exact cel pe care îl anticipam:

– există o solicitare scrisă în data de 12 februarie pentru concediu chiar în data de 12 – fapt contrar legislației, care prevede că zilele de concediu de odihnă se solicită cu cel puțin 15 zile în avans;

– solicitarea nu era înregistrată la Serviciul RUNOS;

– solicitarea nu era aprobată de managerul unității sanitare.

Deci, solicitarea de concediu NU este validă”, adaugă ministrul.

El spune că a cerut date și de la unitatea privată privind activitatea medicului din acea zi:

„Confirmarea este clară: două intervenții chirurgicale, la 08:40 și la 12:45, ceea ce confirmă prezența în sala de operație. Mai mult, activitatea domnului doctor la spitalul public, pentru anul 2025, arată o medie de o intervenție chirurgicalǎ pe săptămână și un pacient pe săptămână în ambulatoriul de specialitate al spitalului public. Ca ministru al Sănătății, nu pot ignora aceste lucruri”.

Controale la nivel național

Alexandru Rogobete a anunțat că, de luni, Corpul de Control al ministrului va merge la spitalul public pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru.

„Acest incident va genera un control național fǎrǎ precedent, pe care mi-l asum public. Și da, va duce la modificări legislative semnificative. Pentru că dacă vrem să recâștigăm încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, înainte de toate noi, cei care furnizăm servicii medicale, trebuie să respectăm sistemul din care facem parte”, spune ministrul Sănătății.

El susține că nu vrea să generalizeze și că în sistemul de sănătate există „oameni excepționali care stau peste program, care fac multe gărzi, care vin noaptea de acasă pentru pacienții lor”.

„Am spus întotdeauna că nu sunt de acord ca medicul să aleagă între public și privat și că susțin ca personalul medical să poată avea activitate medicală, dar după orele de program la public. Nu în timpul lor. Nu pe banii statului. Nu pe încrederea pacienților. Sper ca acum este limpede pentru toată lumea de ce insist pentru introducerea criteriilor de performanță și plata personalului medical în funcție de acestea”, a adăugat Rogobete.