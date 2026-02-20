Romprest acuză Primăria Sectorului 1 de „denunțare unilaterală” a contractului de salubrizare

Contractul, care ar fi trebuit să ajungă la termen în 30 iunie 2033, va fi reziliat mai devreme, în data de 30 iunie a acestui an, potrivit horărârii aprobate joi, de Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1, citată de Gândul.

„Nu vorbim despre o simplă formalitate administrativă pe care Consiliul trebuia să o îndeplinească. Vorbim despre un risc de peste un miliard de lei pentru bugetul Sectorului 1. Hotărârea adoptată de către Consiliul local in data de 19.02.2026 echivalează cu o denunțare unilaterală a contractului”, potrivit unor surse din compania Romprest.

Sursele acuză că prin hotărârea adoptată, Consiliul Local al Sectorului 1 „s-a substituit instanței fără a avea un raport juridic complet care să avizeze favorabil proiectul”.

Potrivit surselor citate, pe rolul Tribunalului București există un proces pentru constatarea duratei contractului, iar Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), a arătat că nu există dovada îndeplinirii condițiilor pentru încetarea la data de 30 iunie 2026.

„O decizie luată înainte de clarificarea instanței poate însemna despăgubiri uriașe plătite din banii cetățenilor. Cerem doar respectarea cadrului legal și protejarea bugetului local. Prudența nu este slăbiciune, este responsabilitate”, potrivit surselor din compania Romprest.

Pe de altă parte, ANRSC precizează că nu are atribuții să constate îndeplinirea măsurilor din deciziile Consiliului Concurenței, precizează că Primăria Sectorului 1 are rolul de a lua decizia privind modificarea duratei contractului, cu respectarea legislației contractuale aplicate.

Ce spune viceprimarul?

Viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu, a declarat, pentru Gândul, că nu este vorba despre o „denunțare unilaterală”, dar și că i-a notificat pe reprezentanții Romprest prin documente că termenul contractului a fost redus de Curtea de Apel București.

„Noi le-am răspuns prin documentele atașate la hotărârea votată ieri în Consiliul Local, în care am arătat că acest contract a fost redus de Curtea de Apel București, în anul 2014, și s-a redus contractul cu 7 ani. Dacă ei făceau o stație de sortare, atunci mai primeau grație încă 4 ani. Nu au făcut. Contractul inițial este redus cu 7 ani și ajunge la termen pe 30.06.2026. Nu vorbim nici de o denunțare, nici de repercusiuni, nu vorbim de de nimic. Este un contract care ajunge la termen”, a declarat Iulian Hatmanu.

Pe de altă parte, sursele din compania Romprest acuză Consiliul Local al Sectorului 1 de tergiversarea nelegală a plății datoriilor scadente.

„În cursul anului 2025, Consiliul a înființat comisii mixte pentru «gestionarea» unor titluri executorii definitive, ignorând astfel hotărârile judecătorești definitive și obligatorii și tergiversând nelegal plata datoriilor scadente”, arată sursele din compania Romprest.

Reamintim că Primăria Sectorului 1 a pierdut, în vara anului 2025 procesul cu firma de salubrizare inițiat pentru neplata facturilor în anii 2021-2022, perioadă în care Clotilde Armand era primar. Atunci, instanța a hotărât că reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 1 trebuie să achite suma de 79 de milioane de lei, valoarea facturilor, la care se adaugă suma de 100 de milioane de lei, penalități.