Nicușor Dan despre relația cu Statele Unite ale Americii: E important să fim parteneri în diferite formate

Nicușor Dan, președintele României, a reiterat angajamentul României pentru cooperarea cu Statele Unite ale Americii. Acesta a anunțat și susținerea inițiativelor internaționale de încheiere a războaielor.
Foto: Facebook/Nicușor Dan
Radu Mocanu
20 feb. 2026, 19:23, Politic

Privind politica externă a României în raport cu Statele Unite și Uniunea Europeană, Dan a notat: „Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate și, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm și să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii.De asemenea, România își reafirmă angajamentul pentru cooperarea cu SUA și Uniunea Europeană, bazat pe dialog constant și transparent”, a sublinat Dan, vineri, pe Facebook. 

România susține eforturile internaționale de soluționare a conflictelor globale și își propune să aibă o implicare concretă.

„În cadrul intervenției mele la Washington, am afirmat clar că România susține eforturile internaționale de soluționare a conflictelor globale și își propune să contribuie concret în ceea ce privește situația umanitară din Gaza”, se arată în mesajul președintelui. 

Mesajul președintelui vine după ce a participat joi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. În cadrul discursului de la reuniune, Dan a prezentat contribuțiile concrete pe care România le poate aduce în sprijinul stabilizării situației din Gaza, vorbind despre implicarea umanitară, educațională și instituțională pe care țara noastră este pregătită să o extindă. 

