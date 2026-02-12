Nicușor Dan înaintea reuniunii informale a Consiliului European: Simplificarea reglementărilor și prețul energiei

Șeful statului a subliniat că o temă de pe agenda summitului de joi va fi simplificarea proceselor de reglementare din UE. „Componenta internă foarte important de reglementare, de exemplu, o chestiune banală, recunoașterea diplomelor dintr-o țară europeană în alta. Faptul că Europa este împărțită în diferite reglementări face ca marile companii să fie în Statele Unite, de exemplu, pe telecomunicație. Avem 3-4 companii în Statele Unite și vreo 150 în Europa și în felul ăsta banii pentru cercetare, dezvoltare vor fi tot timpul acolo și noi vom avea un dezavantaj competitiv”, a declarat Nicușor Dan.

Pe plan extern, Dan a spus că discuțiile se vor concentra pe acorduri comerciale și piața energetică.

„Pe extern, din nou, cu puține nuanțe, oamenii sunt de acord că Europa trebuie să meargă să facă acorduri comerciale de India, Mercosur, toate cele pe care le știți”, a susținut Dan.

Privind componenta energetică, președintele a spus: „O chestiune care este foarte discutată și importantă pentru România este prețul energiei și dacă nu cumva cât de repede trebuie să mergem cu tranziția verde. Noi suntem printre țările care doresc ca acest proces să fie mai lent astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp. Este foarte important pentru noi și pentru multă lume prețul energiei care este o diferență de competitivitate între Europa și Statele Unite, China. Și aici sunt cele două componente, rețelele care să poată să permite o piață unică de energie, pentru că există discontinuități și diferențe de preț între țările europene și, bineînțeles, taxele pe emisia de carbon care ridică prețul de energie”.