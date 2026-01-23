Reuniunea Consiliului European s-a încheiat. Ce spune președintele României

Discuțiile au vizat atât relația transatlantică, cât și mai multe dosare de politică externă și de securitate aflate pe agenda europeană.

La finalul reuniunii, președintele României, Nicușor Dan, a susținut declarații de presă în care a prezentat principalele concluzii ale Consiliului European extraordinar. Șeful statului a subliniat importanța strategică a relației dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, evidențiind consensul liderilor europeni în această privință.

„Concluzia generală este că relația transatlantică are o istorie care a adus stabilitate și prosperitate și că este importantă pentru Uniunea Europeană și pentru țările din Uniune, inclusiv România. Dialogul trebuie să continue”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, discuțiile s-au concentrat pe patru teme majore: situația Danemarcei și a Groenlandei, tarifele comerciale, sprijinul pentru Ucraina și conflictul din Gaza. În ceea ce privește Groenlanda, liderii europeni au exprimat unanim solidaritatea cu Danemarca și cu teritoriul autonom, fiind reafirmată intenția Uniunii Europene de a investi, în coordonare cu NATO, în consolidarea apărării zonei arctice.

Referitor la relațiile comerciale cu Statele Unite, Nicușor Dan a arătat că a fost salutată dezescaladarea declarațiilor publice din ambele părți. De asemenea, s-a discutat continuarea dezbaterilor în Parlamentul European pentru punerea în aplicare a acordului negociat în iulie 2025, precum și prelungirea cu șase luni a suspendării tarifelor de reechilibrare ale Uniunii Europene față de importurile din SUA, suspendare care urma să expire la 6 februarie 2026.

În privința Ucrainei, președintele României a reafirmat angajamentul Uniunii Europene de a continua sprijinul pentru Kiev. Totodată, el a precizat că liderii au convenit să detalieze în continuare planurile militare privind garanțiile de securitate, în linia discuțiilor purtate anterior în cadrul „coaliției de voință”.

Dosarul Gaza a generat cele mai puțin aliniate poziții între statele membre, însă majoritatea liderilor au fost de acord că Europa trebuie să joace un rol activ în procesul de pace.

„S-a opinat că este nevoie de o implicare atât la nivelul Uniunii Europene, cât și al statelor membre, într-o negociere cu Statele Unite, astfel încât cadrul acestei coaliții să fie în concordanță cu angajamentele internaționale, inclusiv Carta ONU”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele României a mai anunțat că următorul Consiliu European extraordinar va avea loc la 12 februarie, la Maastricht, și va fi dedicat temei competitivității economice a Uniunii Europene.