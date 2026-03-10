Un consulat rus din Iran, avariat în urma unui atac asupra unei clădiri guvernamentale din apropiere

Atacul s-a petrecut, duminică. Potrivit purtătoarei de cuvânt a MAE, mai mulți angajați din consulat au fost suprinși de undele de șoc ale exploziei puternice, al cărui impact a spart ferestrele clădirii, dar și ale locuințelor din apropierea consulatului, notează CNN.

Zakharova a afirmat că, în urma exploziei, nu au fost raportate decese și nici persoane rănite grav.

Zakharova a calificat atacurile asupra misiunilor diplomatice și consulare drept „o încălcare a dreptului internațional”.

„Cerem tuturor părților să respecte cu strictețe inviolabilitatea sediilor diplomatice și să se abțină de la orice atacuri asupra siguranței, vieții și sănătății personalului lor”, a declarat putătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe din Rusia.

Războiul din Orientul Mijlociu se află în cea de 11-a zi, iar atacurile în țările din regiunea Golfului Persic continuă.