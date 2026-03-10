Prima pagină » Știri externe » Un consulat rus din Iran, avariat în urma unui atac asupra unei clădiri guvernamentale din apropiere

Un consulat rus din Iran, avariat în urma unui atac asupra unei clădiri guvernamentale din apropiere

Panică și ferestre sparte la consultatul Rusiei din orașul iranian Isfahan, după ce sediul a fost avariat de un atac asupra unei clădiri guvernamentale iraniene din apropierea consulatului. Declarația a fost dată, marți, de purtătoarea de cuvânt a Ministerul Afacerilor Externe din Rusia, Maria Zakharova.
Sursă foto: X
Daiana Rob
10 mart. 2026, 22:39, Știri externe

Atacul s-a petrecut, duminică. Potrivit purtătoarei de cuvânt a MAE, mai mulți angajați din consulat au fost suprinși de undele de șoc ale exploziei puternice, al cărui impact a spart ferestrele clădirii, dar și ale locuințelor din apropierea consulatului, notează CNN. 

Zakharova  a afirmat că, în urma exploziei, nu au fost raportate decese și nici persoane rănite grav.

Zakharova a calificat atacurile asupra misiunilor diplomatice și consulare drept „o încălcare a dreptului internațional”.

„Cerem tuturor părților să respecte cu strictețe inviolabilitatea sediilor diplomatice și să se abțină de la orice atacuri asupra siguranței, vieții și sănătății personalului lor”, a declarat putătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe din Rusia.

Războiul din Orientul Mijlociu se află în cea de 11-a zi, iar atacurile în țările din regiunea Golfului Persic continuă.

