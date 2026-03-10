Surse: 150 de soldați americani au fost răniți în războiul din Iran

Reuters dezvăluie, în exclusivitate în această seară că, până în prezent, sunt 150 de soldați americani răniți în războiul din Iran.
Cifra nu a fost raportată anterior și este mult mai mare decât cifra dezvăluită public de Pentagon, de 8 forțe americane grav rănite.
Pentagonul a refuzat să comenteze.
Oficial, până la data de 10 martie 2026, bilanțul oficial al victimelor americane în conflictul declanșat recent cu Iranul era următorul:
- 7 soldați morți: Pentagonul a confirmat decesul a șapte militari americani.
- Șase dintre aceștia (rezerviști din unitatea 103rd Sustainment Command) au fost uciși în urma unui atac cu dronă asupra bazei din portul Shuaiba, Kuweit.
- Al șaptelea militar, identificat drept sergentul Benjamin N. Pennington, a decedat din cauza rănilor suferite în timpul atacului asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită.
- Aproximativ 20 de răniți: Rapoartele militare indică un număr de cel puțin 20 de militari americani răniți în diverse incidente de la începutul operațiunilor pe 28 februarie 2026.