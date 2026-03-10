Surse: 150 de soldați americani au fost răniți în războiul din Iran

Reuters dezvăluie, în exclusivitate în această seară că, până în prezent, sunt 150 de soldați americani răniți în războiul din Iran.

Cifra nu a fost raportată anterior și este mult mai mare decât cifra dezvăluită public de Pentagon, de 8 forțe americane grav rănite.

Pentagonul a refuzat să comenteze.

Oficial, până la data de 10 martie 2026, bilanțul oficial al victimelor americane în conflictul declanșat recent cu Iranul era următorul: