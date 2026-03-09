Prima pagină » Știri externe » Noi atacuri asupra statelor din Golful Persic. Zeci de răniți în Bahrain

Noi atacuri asupra statelor din Golful Persic. Zeci de răniți în Bahrain

Țările din Golful Persic raportează luni dimineață noi atacuri aeriene în zonă. În Bahrain, cel puțin 32 de persoane au fost rănite în atacuri cu drone.
Noi atacuri asupra statelor din Golful Persic. Zeci de răniți în Bahrain
foto: captură video. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
09 mart. 2026, 05:46, Știri externe

Atacurile iraniene lansate luni dimineață în Golful Persic au vizat inclusiv zone rezidențiale.

Bahrain: Cel puțin 32 de persoane au fost rănite, dintre care patru grav, în urma atacurilor cu drone iraniene asupra orașului Sitra, la aproximativ 5 kilometri sud de capitală, luni dimineață, a declarat Centrul Național de Comunicare al regatului pentru CNN.

Atacurile au vizat zonele rezidențiale civile apropiate de infrastructura energetică și „au provocat pagube semnificative”, potrivit Centrului Național de Comunicare. Printre răniți se numără și copii, inclusiv un bebeluș de 2 luni, doi băieți și o fată de 17 ani, a adăugat acesta.

Kuweit: O dronă a fost doborâtă luni dimineață de Garda Națională din Kuweit „într-unul dintre locurile aflate sub protecția sa”. Forțele de ordine au declarat că au doborât drona „ca parte a eforturilor de a securiza instalații vitale”.

Qatar: Forțele armate au interceptat un atac cu rachete luni dimineață, a anunțat Ministerul Apărării într-o postare pe X.

Pe de altă parte, Israelul a lansat un nou val de atacuri asupra centrului Iranului și a atacat infrastructura Hezbollah din Beirut, a anunțat armata sa luni dimineață

