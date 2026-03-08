Atacuri aeriene cu drone și rachete asupra țărilor din Golf

Armata kuweitiană a declarat că un „val de drone ostile” a vizat duminică dimineață, un depozit de combustibil de pe Aeroportul Internațional din Kuweit, potrivit CNN.

Și o clădire guvernamentală din Kuweit a fost vizată de un atac cu drone, potrivit agenției de știri de stat din Kuweit, duminică.

Sediul Instituției Publice de Securitate Socială a suferit „pagube materiale”, a relatat Agenția de Știri din Kuwait. Clădirea, cu aproximativ 22 de etaje, este situată în cartierul elegant Al Soor din centrul orașului Kuwait, lângă Hotelul Four Seasons din Kuwait și la mică distanță de mers cu mașina de centre comerciale și suk-uri animate.

Mai mulți paznici ai clădirii au fost evacuați și nu au fost raportați răniți, a declarat directorul general interimar al instituției pentru agenția de știri, adăugând că toate datele au fost păstrate.

Două depozite de combustibil de pe Aeroportul Internațional din Kuweit au fost, de asemenea, atacate cu drone, ceea ce a dus la un „incendiu uriaș” la unul dintre ele, a relatat Agenția de Știri din Kuweit, citând Autoritatea Publică pentru Aviație Civilă (PACA).

Pompierii din Kuweit au declarat că echipajele lucrează în prezent pentru a stinge incendiile la clădirea guvernului și la depozitul de combustibil.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care apărarea aeriană a Kuweitului continuă să combată un val de drone ostile care au încălcat spațiul aerian al țării. Armata a raportat în această dimineață că unele instalații civile au fost avariate din cauza căderii de șrapnel și resturi.

Atacuri asupra Arabiei Saudite și Bahrainului

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat, de asemenea, că a fost supus unor atacuri cu drone, interceptând cel puțin 21 de drone în primele ore ale dimineții de duminică.

Vizavi de pe șoseaua Regele Fahd din Bahrain, Ministerul de Interne a atribuit „agresiunii iraniene” un incendiu la o instalație din portul maritim Mina Salman, adăugând că serviciile de urgență lucrează pentru a stinge incendiul.

Diversele atacuri cu drone și rachete au loc după ce președintele iranian Mesoud Pezeshkian și-a cerut scuze sâmbătă națiunilor din Golf pentru numeroasele atacuri cu drone și rachete din ultima săptămână asupra bazelor americane din regiune, declarând că Iranul va înceta să-și atace vecinii dacă nu va fi atacat.

Biroul lui Pezeshkian a clarificat ulterior că se referea la „dacă țările din regiune nu cooperează în atacul Americii asupra noastră, noi nu le vom ataca”.