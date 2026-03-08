Prima pagină » Știri externe » Regele Charles îndeamnă țările să fie unite într-o perioadă de mari provocări

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii va celebra luni Commonwealth-ului Națiunilor într-o slujbă anuală la Westminster Abbey.
08 mart. 2026, 05:21, Știri externe

Regele Charles își va folosi mesajul anual de Ziua Commonwealth-ului pentru a-i îndemna pe membri să lucreze împreună și să „fie o forță a binelui” într-o „perioadă de mari provocări” în întreaga lume, potrivit Express.

Într-un mesaj scris pentru slujba anuală de Ziua Commonwealth-ului de la Westminster Abbey, luni, suveranul britanic va face apel la „spiritul durabil al Commonwealth-ului” în timpul „momentelor de încercare”, în timp ce conflictele continuă să facă ravagii în întreaga lume.

Celebrarea anuală a Commonwealth-ului Națiunilor va fi marcată de o slujbă specială la care vor participa membri seniori ai Familiei Regale, politicieni și diplomați de renume, în cadrul unei congregații de 1.800 de persoane.

Geri Halliwell-Horner, artistă renumită și ambasador al Societății Regale a Commonwealth-ului, care organizează evenimentul, va ține un discurs, iar fosta jurată a emisiunii Strictly Come Dancing, Oti Mabuse, va oferi o reflecție, precum și o poezie a Selinei Tusitala Marsh, prima poetă laureată a Commonwealth-ului.

Regele Charles: un moment de mare provocare și mare posibilitate

Într-un extras din mesajul său, care va fi publicat integral duminică, Regele spune: „Ne unim în această zi a Commonwealth-ului, într-un moment de mare provocare și mare posibilitate.”

„În întreaga lume, comunitățile și națiunile se confruntă cu presiunile tot mai mari ale conflictelor, schimbărilor climatice și transformărilor rapide. Cu toate acestea, adesea, în astfel de momente dificile, spiritul durabil al Commonwealth-ului este cel mai clar dezvăluit.”

Acest lucru se întâmplă la mai puțin de două săptămâni după ce tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat într-un conflict armat, cu atacuri cu rachete și drone care continuă în Iran și în Golf.

Regele își va rezuma reflecțiile îndemnând națiunile membre să se unească „în slujba poporului lor”.

„Lucrând împreună, putem asigura că Commonwealth-ul continuă să fie o forță a binelui – ancorată în comunitate, dedicată tipului de sustenabilitate restaurativă care are un randament al investiției, îmbogățită de cultură, statornică în grija sa pentru planeta noastră și unită în prietenie și în slujba poporului său.” În calitate de șef al Commonwealth-ului, Charles transmite un mesaj anual către cele 56 de națiuni membre, care își vor ține reuniunea bienală anul acesta în prima săptămână a lunii noiembrie în capitala Antigua și Barbuda.

