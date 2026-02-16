Secretul ducesei Catherine: un remediu natural a ajutat-o în lupta împotriva cancerului

Russell Myers, editorul regal al publicației Mirror , dezvăluie detalii necunoscute în biografia sa despre Prințul și Prințesa de Wales. Editorul a scris despre cum a trăit ducesa Catherine perioada tratamentului. Autorul se bazează pe surse din interiorul palatului și apropiate cuplului pentru a crea o imagine a modului în care au încercat să treacă prin această perioadă extraordinară.

Ducesa a mulțumit anterior public echipei medicale care a tratat-o și a vorbit deschis despre provocările tratamentului zilnic. În timpul unei vizite la un spital din Essex în 2025, ea a spus că pacienții sunt supuși unei presiuni mari și trebuie să dea dovadă de curaj, dar mulți simt că nu se mai pot descurca acasă la fel de bine ca înainte.

Boala prințesei Catherine: remediile naturale au ajutat și ele recuperare

Una dintre cele mai interesante afirmații din carte este că, încă de la începutul tratamentelor sale, ducesa Catherine a găsit sprijin într-o practică japoneză străveche. Ea se referea prietenilor ei la shinrin-yoku , sau baia de pădure , o prezență conștientă în natură, ca la un „leac natural”. Această metodă este utilizată pe scară largă în Japonia și este folosită pentru a reduce stresul și a promova bunăstarea fizică și mentală.

„Ea a crezut întotdeauna în puterea vindecătoare a naturii”, citează autoarea o sursă apropiată familiei.

Potrivit raportului, timpul petrecut în natură nu numai că i-a dat Catherinei putere, dar a și întărit unitatea familiei în timpul lunilor dificile. Călătoriile comune și momentele liniștite, dedicate naturii, au jucat un rol important în menținerea ducesei puternice atât fizic, cât și mental.

După revenirea la aparițiile publice, ducesa Catherine a lansat și o serie video în patru părți intitulată „Mama Natură”, care prezintă frumusețea și mesajul celor patru anotimpuri – primăvara, vara, toamna și iarna. Gândurile cuplului regal despre ultimul episod de iarnă al serialului, distribuite pe conturile lor oficiale de socializare, au dezvăluit clar cât de mult înseamnă proiectul pentru ei.

„Seria Mama Natură este o reflecție profund personală și creativă asupra modului în care natura m-a ajutat să mă vindec. Dar este și o poveste despre puterea colectivă de vindecare a naturii și a creativității”, a spus Ducesa. Ea a adăugat: „Putem învăța atât de multe de la Mama Natură și, prin intermediul acesteia, putem construi o lume mai fericită și mai sănătoasă.”

Cartea nu acoperă doar perioada bolii Caterinei, ci și cele mai mari crize regale din ultimii ani. Myers discută, de asemenea, despre modul în care cuplul a gestionat scandalul Prințului Andrew , care se presupune că a dus la divergențe de opinie între Regele Charles și Prințul William.