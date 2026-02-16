Prima pagină » Știrile zilei » Secretul ducesei Catherine: un remediu natural a ajutat-o în lupta împotriva cancerului

Secretul ducesei Catherine: un remediu natural a ajutat-o în lupta împotriva cancerului

Când ducesa Catherine a anunțat într-un mesaj video emoționant că are nevoie de chimioterapie pentru cancer, lumea a fost cuprinsă de compasiune. În urma anunțului, ducesa de Wales s-a retras temporar din îndatoririle publice pentru a se concentra pe recuperarea sa.
Secretul ducesei Catherine: un remediu natural a ajutat-o în lupta împotriva cancerului
Sorina Matei
16 feb. 2026, 19:27, Știrile zilei

October 14, 2025: Prince William, Prince of Wales and Catherine/ 14 Oct 2025.Credit: Cover Images (Credit Image: © Cover Images via ZUMA Press)

Russell Myers, editorul regal al publicației Mirror , dezvăluie detalii necunoscute în biografia sa despre Prințul și Prințesa de Wales. Editorul a scris despre cum a trăit ducesa Catherine perioada tratamentului. Autorul se bazează pe surse din interiorul palatului și apropiate cuplului pentru a crea o imagine a modului în care au încercat să treacă prin această perioadă extraordinară.

Ducesa a mulțumit anterior public echipei medicale care a tratat-o și a vorbit deschis despre provocările tratamentului zilnic. În timpul unei vizite la un spital din Essex în 2025, ea a spus că pacienții sunt supuși unei presiuni mari și trebuie să dea dovadă de curaj, dar mulți simt că nu se mai pot descurca acasă la fel de bine ca înainte.

Boala prințesei Catherine: remediile naturale au ajutat și ele recuperare

18 September 2025, United Kingdom, Windsor: Britain’s Princess of Wales (L) and US First Lady Melania Trump in Frogmore Gardens in Windsor, Berkshire, on day two of US President Donald Trump’s second state visit to the UK. Photo: Yui Mok/PA Wire/dpa

Una dintre cele mai interesante afirmații din carte este că, încă de la începutul tratamentelor sale, ducesa Catherine a găsit sprijin într-o practică japoneză străveche. Ea se referea prietenilor ei la shinrin-yoku , sau baia de pădure , o prezență conștientă în natură, ca la un „leac natural”. Această metodă este utilizată pe scară largă în Japonia și este folosită pentru a reduce stresul și a promova bunăstarea fizică și mentală.

„Ea a crezut întotdeauna în puterea vindecătoare a naturii”, citează autoarea o sursă apropiată familiei.

Potrivit raportului, timpul petrecut în natură nu numai că i-a dat Catherinei putere, dar a și întărit unitatea familiei în timpul lunilor dificile. Călătoriile comune și momentele liniștite, dedicate naturii, au jucat un rol important în menținerea ducesei puternice atât fizic, cât și mental.

După revenirea la aparițiile publice, ducesa Catherine a lansat și o serie video în patru părți intitulată „Mama Natură”, care prezintă frumusețea și mesajul celor patru anotimpuri – primăvara, vara, toamna și iarna. Gândurile cuplului regal despre ultimul episod de iarnă al serialului, distribuite pe conturile lor oficiale de socializare, au dezvăluit clar cât de mult înseamnă proiectul pentru ei.

„Seria Mama Natură este o reflecție profund personală și creativă asupra modului în care natura m-a ajutat să mă vindec. Dar este și o poveste despre puterea colectivă de vindecare a naturii și a creativității”, a spus Ducesa. Ea a adăugat: „Putem învăța atât de multe de la Mama Natură și, prin intermediul acesteia, putem construi o lume mai fericită și mai sănătoasă.”

Cartea nu acoperă doar perioada bolii Caterinei, ci și cele mai mari crize regale din ultimii ani. Myers discută, de asemenea, despre modul în care cuplul a gestionat scandalul Prințului Andrew , care se presupune că a dus la divergențe de opinie între Regele Charles și Prințul William.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cine selectează viitorii magistrați români: controversatul judecător Bogdan Mateescu face parte din comisia de interviu
G4Media
Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
Gandul
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Gestul făcut de Kim Jong-un care trădează cât de mare este numărul soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina
Libertatea
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
CSID
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor