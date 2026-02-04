Patru din zece cazuri de cancer pot fi evitate. Care sunt principalele cauze

Patru din zece cazuri de cancer pot fi evitate, a declarat Organizația Mondială a Sănătății în ajunul Zilei Mondiale a Cancerului. Trei tipuri de cancer – pulmonar, gastric și cervical – reprezintă aproape jumătate din toate cazurile care pot fi prevenite, atât la bărbați, cât și la femei, conform Times of India.

„Aceasta este prima analiză globală care arată cât de mare este riscul de cancer din cauza unor factori pe care îi putem preveni”, a declarat dr. André Ilbawi, șeful echipei OMS pentru controlul cancerului.

7,1 milioane de cazuri ar fi putut fi prevenite

Raportul global al OMS constată că aproape 40% din cazurile de cancer din 2022, adică aproximativ 7,1 milioane de cazuri, ar fi putut fi evitate.

Pe baza datelor din 185 de țări și 36 de tipuri de cancer, studiul identifică tutunul ca fiind principala cauză prevenibilă a cancerului, responsabilă pentru 15% din toate cazurile noi, urmată de infecții (10%) și consumul de alcool (3%).

Studiul a constatat că fumatul a rămas principala cauză a cancerului la bărbați, urmat de infecții și alcool. La femei, infecțiile au reprezentat 11% din toate cazurile noi, urmate de fumat, cu 6%, și de indicele de masă corporală ridicat, cu 3%.

Situația din India

India raportează peste un milion de cazuri de cancer în fiecare an. Potrivit Consiliului Indian de Cercetare Medicală, India înregistrează peste 1,4 milioane de cazuri noi de cancer anual, 60-70% dintre acești pacienți fiind diagnosticați în stadiu avansat.

„Cauza principală a lipsei depistării precoce a cancerului în India este nivelul scăzut al screeningului. Doar 1,9% dintre femeile cu vârsta cuprinsă între 30 și 49 de ani au fost vreodată testate pentru cancerul de sân, iar mai puțin de 2% au fost testate pentru cancerul de col uterin”, spune dr. Darshana Rane, consultant în oncologie medicală.

În India, femeile sunt expuse unui risc mai mare de cancer. Cancerul de sân este cel mai frecvent tip, în timp ce cancerul de col uterin este a doua cauză cea mai frecventă de decese legate de cancer la femei.

Miturile care ucid

„Mai există concepții greșite care împiedică depistarea și tratarea precoce. Una dintre acestea este că depistarea cancerului este necesară numai când apar simptome, când de fapt în stadiile incipiente persoanele pot să nu prezinte simptome”, spune dr. Rane.

Un alt mit răspândit este că biopsiile determină răspândirea cancerului, când există dovezi clinice că acestea sunt sigure și necesare. Mitul „cancerul înseamnă moarte” este, de asemenea, fals – cancerul de sân și cel de col uterin depistate în stadiu incipient au o rată de supraviețuire de peste 90% dacă sunt tratate la timp.