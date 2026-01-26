Progres uriaș în tratamentul cancerului: tratamentul care salvează vieți ar putea deveni ieftin și disponibil imediat

Descoperirea ar putea transforma terapiile celulare anti-cancer. Tratamentele care au fost extrem de costisitoare ar putea deveni accesibile pe scară largă.

Cercetătorii au reușit pentru prima dată să producă celule T helper într-un mod fiabil și reproductibil. Celulele T auxiliare sunt coordonatori cheie ai sistemului imunitar uman.

Ele joacă un rol major în terapia celulară modernă pentru boli autoimune și canceroase.

Rezultatele au fost publicate în revista Cell Stem Cell. Descoperirea elimină obstacole semnificative din calea dezvoltării, reducerii costurilor și extinderii terapiilor celulare.

De ce erau terapiile atât de scumpe

„Terapiile celulare produse prin biotehnologie transformă medicina modernă”, a declarat Peter Zandstra, profesor și șef al Departamentului de Inginerie Biomedicală la UBC.

„Fiind primii care au demonstrat cum pot fi produse în mod fiabil și la scară largă mai multe tipuri de celule imune, studiul nostru a depășit una dintre cele mai serioase provocări”.

Până acum, preparatele de celule T erau fabricate din celulele imune ale fiecărui pacient. Procesul necesita fabricație personalizată care dura câteva săptămâni pentru fiecare pacient.

Costurile erau prohibitive. Mulți pacienți nu aveau acces la aceste tratamente care salvează vieți.

Ce sunt celulele CAR-T

Terapia cu celule CAR-T a dat o nouă speranță multor pacienți incurabili. Celulele T umane sunt reprogramate să recunoască și să distrugă celulele anormale.

Ele devin, în esență, medicamente vii care atacă cancerul.

Megan Levings, profesor de bioinginerie chirurgicală la UBC, explică: „Obiectivul pe termen lung este de a produce produse de terapie celulară prefabricate. Pot fi fabricate în loturi mari și derivate din celule stem”.

„Acest lucru ar face ca aceste tratamente să fie mult mai rentabile și disponibile imediat când un pacient are nevoie de ele”.

Două tipuri esențiale de celule T

Terapiile celulare anti-tumorale necesită cooperarea a două tipuri de celule T:

Celulele T ucigașe atacă direct celulele canceroase.

Celulele T auxiliare acționează ca dirijor al răspunsului imunitar. Recunosc pericolul, activează alte celule imune și mențin răspunsul imunitar.

S-au înregistrat progrese în producerea celulelor T ucigașe din celule stem. Dar oamenii de știință nu au găsit până acum o metodă fiabilă pentru producerea celulelor T auxiliare.

„Celulele T auxiliare sunt esențiale pentru un răspuns imunitar puternic și susținut”, a subliniat Levings. „Pentru eficacitatea maximă, produsele trebuie să conțină ambele tipuri de celule”.

Progres uriaș în tratamentul cancerului: Descoperirea care schimbă totul

Cercetătorii de la UBC au depășit această provocare. Au modificat semnalele biologice din timpul procesului de dezvoltare celulară.

Celulele stem hematopoietice produc acum atât celule T ucigașe, cât și celule T auxiliare.

Echipa a descoperit că semnalul mediat de proteina Notch este sensibil la sincronizare. Notch este necesar pentru maturizarea timpurie a celulelor imune. Dar dacă rămâne activ prea mult timp, împiedică diferențierea celulelor T auxiliare.

Ross Jones, cercetător asociat în laboratorul Zandstra: „Prin reglarea fină a momentului și intensității acestui semnal, am reușit să transformăm celulele stem în celule T ucigașe sau auxiliare, în funcție de necesități”.

„Am făcut acest lucru în condiții controlate de laborator, care pot fi transpuse direct în procesul de fabricație real”.

Celulele funcționează ca cele reale

Cercetătorii au confirmat că celulele T cultivate în laborator nu doar seamănă cu celulele imune reale. Se și comportă ca acestea.

Ele poartă markerii de suprafață ai celulelor T mature și sănătoase. Au o gamă largă de receptori imunitari. Se pot specializa în subtipuri care joacă roluri diferite în răspunsul imunitar.

Kevin Salim, doctorand în laboratorul Levings: „Aceste celule arată și funcționează ca celulele T helper umane. Acest lucru este crucial pentru potențialul lor terapeutic viitor”.

Implicații pentru viitor

Abilitatea de a genera ambele tipuri de celule T și de a regla raportul dintre ele va crește semnificativ eficacitatea imunoterapiei.

„Acesta este un pas uriaș către realizarea unor tratamente cu celule imune care pot fi produse în masă și la prețuri accesibile”, a concluzionat Zandstra.

Tehnologia va constitui baza tuturor cercetărilor viitoare. Va permite investigarea rolului celulelor T auxiliare în distrugerea celulelor canceroase. Va permite și producerea de celule T reglatoare pentru uz terapeutic.

Terapiile celulare care salvează vieți ar putea deveni în curând accesibile pentru milioane de pacienți.