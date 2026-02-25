Prima pagină » Life-Entertaiment » Scouse Pink, cântăreața cu „inimă de aur”, a murit după patru ani de luptă cu cancerul

O apreciată solistă din Liverpool, descrisă ca având „o inimă de aur”, a murit după o luptă curajoasă de patru ani cu cancerul. Beverley George, cunoscută publicului sub numele de scenă Scouse Pink, s-a stins marți dimineață.
25 feb. 2026, 18:45, Știrile zilei

Vestea tristă a fost anunțată de membrul familiei Wayne Fogg, printr-un mesaj de omagiu publicat pe Facebook. Acesta a dezvăluit că Beverley, cunoscută și ca Beverley Sinnott, „și-a câștigat aripile de înger” la ora 9:20, fiind înconjurată de soțul ei, Paul, și de rudele apropiate, potrivit Mirror.

El a scris: „A dus o luptă foarte grea în ultimii patru ani, dar, din păcate, și-a dat ultima suflare în această dimineață, cu Paul, Yvonne, Lynn, Julia și cu mine alături, ținând-o de mână”.

„O forță a naturii”

Wayne și-a descris nepoata drept „o forță a naturii”, adăugând: „Știm că mulți dintre voi ați iubit-o și că va fi regretată de toți cei care au cunoscut-o, dar vă rugăm să îi oferiți lui Paul și copiilor timp să jelescă și să se adune după pierderea lui Bev. Vom anunța detaliile funeraliilor de îndată ce vor fi stabilite. Vă mulțumim tuturor”, relatează Liverpool Echo.

Mesaje emoționante au venit și din partea pubului Simms Cross pub din Widnes, unde Beverley a cântat frecvent în ultimii trei ani. Într-o declarație publicată pe pagina de Facebook a localului, angajații au spus că sunt „absolut devastați” de moartea „prietenei și artistei” lor dragi.

În mesaj se arată: „Bev a început să cânte aici, la Simmies, acum trei ani, distrându-ne și fiind adesea alături de noi la aniversările noastre. Își dorea mereu să facă parte din sărbătorile de aici. Am devenit rapid prieteni buni, iar Bev a devenit parte din familie.

[Mă] numea adesea «geamăna» ei, datorită stilului nostru unic cu părul ras. Ne mai întâlneam joia, din când în când, la Rocking Horse în Liverpool, apoi la un pahar rapid la Ruby’s. Era mereu voie bună, doar bucurie de viață. O persoană minunată, cu o inimă de aur. Ne vei lipsi, fată dragă, ce luptătoare”.

Mesajul o descrie drept „foarte populară și iubită de noi toți” și transmite „cele mai sincere condoleanțe și toată dragostea” soțului și familiei sale.

Reacțiile fanilor

Reacțiile nu au întârziat să apară. Un utilizator a comentat: „Atât de trist. O mare cântăreață și un om minunat. Odihnește-te în pace, vei fi regretată.” Altul a scris: „Gândurile noastre sunt alături de Paul și copii în aceste momente. A luptat atât de mult. Ne va lipsi mereu, Bev”.

Un al treilea mesaj spune: „Fie ca ea să se odihnească în pace, inima mea este alături de familia și prietenii ei”.

