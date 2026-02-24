Prima pagină » Cultură-Media » Robert Carradine, actorul din „Revenge of the Nerds” și „Lizzie McGuire”, a murit la 71 de ani

Robert Carradine, faimos pentru rolurile din comedia cult „Revenge of the Nerds” și din serialul Disney „Lizzie McGuire”, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani, conform anunțului făcut de familie. Actorul s-a confruntat timp de aproape 20 de ani cu tulburarea bipolară, scrie CNN.
24 feb. 2026, 12:59, Cultură-Media

Printr-un comunicat oficial, citat de CNN, familia lui Robert Carradine a confirmat vestea morții sale.

„Cu mare tristețe, anunțăm pierderea iubitului nostru tată, bunic, unchi și frate, Robert Carradine”, au declarat cei apropiați.

Familia a menționat lupta actorului cu boala bipolară, pe care a dus-o timp de două decenii. „Într-o lume plină de întuneric, Bobby a rămas mereu o sursă de lumină pentru cei din jur”, au spus ei, subliniind speranța că povestea lui va ajuta la combaterea stigmatizării bolilor mintale.

O carieră impresionantă de peste 50 de ani

Născut pe 24 martie 1954, Robert Carradine provenea din renumita familie Carradine, fiind fiul actorului John Carradine și fratele lui David și Keith Carradine.

A debutat în film în „The Cowboys” (1972), alături de John Wayne. În 1984 a devenit celebru datorită personajului Lewis Skolnick din „Revenge of the Nerds”, o comedie emblematică a anilor ’80.

Reînnoirea popularității cu „Lizzie McGuire”

La începutul anilor 2000, Carradine a cucerit o nouă generație de fani prin rolul lui Sam McGuire, tatăl personajului principal din „Lizzie McGuire”.

Hilary Duff, protagonistă serialului, a postat pe rețelele sociale: „Sunt devastată să aflu că Bobby s-a stins. Inima mea este cu familia și toți cei care l-au iubit.”

Fiica sa, Ever Carradine, i-a adus un omagiu sincer: „Când cineva mă întreabă cum am rămas așa de echilibrată, răspund că e datorită tatălui meu. Știam întotdeauna că mă iubește necondiționat.”

Cariera lui Robert Carradine s-a întins pe mai bine de cinci decenii, cuprinzând filme de studio, producții independente și televiziune.

Pentru fani și colegi, el rămâne un actor carismatic și un suflet luminos, așa cum l-a descris familia.

