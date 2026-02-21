Willie Colón, o legendă a muzicii salsa, a murit la vârsta de 75 de ani

„Deși îi plângem absența, ne bucurăm de darul veșnic al muzicii lui și de amintirile prețioase pe care le-a creat, care vor dăinui pentru totdeauna”, a transmis familia pe pagina de Facebook a lui Willie Colón, conform Reuters.

Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Născut în Bronx, din părinți portoricani, Colón a înregistrat zeci de albume, printre care La Gran Fuga, lansat în 1970, și El Juicio, apărut în 1972, potrivit casei de discuri Fania Records, care a promovat muzica salsa.

A semnat cu Fania Records la 15 ani, iar doi ani mai târziu, în 1967, și-a lansat albumul de debut, El Malo, care s-a vândut în peste 300.000 de exemplare, potrivit biografiei de pe site-ul Filarmonicii din Los Angeles.

Muzica lui Colón a combinat elemente de jazz, rock și salsa, integrând ritmuri din tradițiile muzicale ale Cubei, Puerto Rico, Braziliei și Africii, se arată în biografie.

„O temă centrală în muzica lui Colón, care împrumută din multe culturi și mai multe stiluri, este explorarea relației complexe pe care portoricanii o au atât cu patria lor, cât și cu Statele Unite”, se menționează în biografie.

„Își folosește cântecele pentru a descrie și a analiza dificultățile de a trăi în SUA ca portorican, dar și pentru a sugera contribuțiile culturale pe care portoricanii le au de oferit”.

În 2004, a primit un premiu pentru întreaga carieră din partea Latin Academy of Recording Arts and Sciences.

Activist social de-a lungul timpului, Colón a fost membru al Comisiei Latino pentru combaterea SIDA și al Fundației Națiunilor Unite pentru Imigranți.