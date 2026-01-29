Prima pagină » Știrile zilei » Spotify crește prețurile la abonamente după ce a anunțat că a plătit industriei muzicale o sumă record de 11 miliarde de dolari în 2025

Spotify a anunțat miercuri că a plătit peste 11 miliarde de dolari industriei muzicale anul trecut, adăugând că este cea mai mare plată anuală către industrie din partea unui retailer din istorie.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Mădălina Dinu
29 ian. 2026, 18:05, Cultură-Media

Platforma suedeză de streaming muzical a declarat într-o postare pe blog că plățile sale în 2025 au crescut cu peste 10% față de anul precedent și că artiștii și casele de discuri independente au reprezentat jumătate din totalul redevențelor, scrie El Economista.

Compania a acordat prioritate păstrării și atragerii de noi artiști pe platformă, într-un moment în care se confruntă cu o concurență acerbă din partea altor jucători majori, precum YouTube și Apple, pe piața de streaming muzical .

YouTube a anunțat în octombrie că a plătit peste 8 miliarde de dolari industriei muzicale în cele 12 luni cuprinse între iulie 2024 și iunie 2025.

„Întrucât Spotify plătește industriei două treimi din toate veniturile muzicale (aproape 70% din ceea ce câștigăm noi) pe măsură ce veniturile Spotify cresc, cresc și plățile către industria muzicală”, se arată pe blog.

Compania reinvestește banii pe care îi păstrează în platformă, a precizat aceasta, urmărind în același timp creșterea în diverse formate de conținut, cum ar fi podcasturi , videoclipuri și cărți audio.

Spotify a majorat recent prețurile la abonamentele sale premium pe mai multe piețe pentru a-și spori profiturile și a valorifica baza extinsă de utilizatori pentru a stimula creșterea.

 

