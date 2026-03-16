Prima pagină » Știri externe » Îngrijorări privind operele de artă franceze împrumutate la Louvre Abu Dhabi, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ridică îngrijorări în Franța privind siguranța operelor de artă împrumutate muzeului Louvre Abu Dhabi, singura filială internațională a celebrului muzeu parizian. Deși instituția din Emiratele Arabe Unite nu a fost afectată până acum de atacurile din regiune, specialiștii și presa franceză cer garanții suplimentare pentru protejarea colecțiilor, arată Euronews.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
16 mart. 2026, 12:25, Cultură-Media

Louvre Abu Dhabi, inaugurat în 2017, nu a suferit daune până în prezent, în ciuda conflictului izbucnit la sfârșitul lunii februarie și a sutelor de atacuri cu drone și rachete lansate în regiune. Reprezentanții muzeului au transmis că siguranța vizitatorilor, a angajaților și a colecțiilor de artă rămâne prioritatea principală, iar instituția continuă să fie deschisă publicului. Cu toate acestea, intensificarea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran a generat temeri în Franța privind securitatea unor opere valoroase aflate în Emiratele Arabe Unite, mai scrie Euronews.

Îngrijorări în Franța și un parteneriat cultural de miliarde de euro

Didier Selles, unul dintre negociatorii acordului cultural dintre Franța și Emiratele Arabe Unite, a declarat că operele de artă trebuie protejate cu maximă atenție în contextul actual. Și presa culturală franceză a ridicat semne de întrebare. Publicația La Tribune de l’Art a avertizat că lucrările împrumutate trebuie protejate în mod corespunzător.

Ministerul Culturii din Franța a încercat să calmeze îngrijorările. Acesta a anunțat că autoritățile franceze mențin contact permanent cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a se asigura că operele de artă sunt protejate.

Acordul dintre Franța și Emiratele Arabe Unite pentru dezvoltarea muzeului Louvre Abu Dhabi este unul dintre cele mai importante parteneriate culturale internaționale. Franța a oferit expertiză, opere de artă și organizarea de expoziții în schimbul unui acord financiar de aproximativ 1 miliard de euro. Din aceștia, 400 de milioane de euro sunt oferiți doar pentru utilizarea numelui „Louvre”. În 2021, parteneriatul a fost prelungit până în 2047, pentru încă 165 de milioane de euro.

Sute de opere de artă sunt împrumutate din Franța

Muzeul Louvre Abu Dhabi deține o colecție permanentă de aproximativ 600 de opere de artă. Alte aproximativ 250 de lucrări sunt împrumutate temporar din Franța. Autoritățile nu au făcut publică lista exactă a operelor expuse în prezent. La inaugurarea muzeului au fost prezentate lucrări semnate de artiști celebri precum Leonardo da Vinci, Claude Monet, Vincent van Gogh și Andy Warhol. Au fost prezente și artefacte istorice, inclusiv o statuie a faraonului Ramses al II-lea.

Potrivit unor surse apropiate proiectului, muzeul a fost proiectat pentru a rezista amenințărilor de securitate și dezastrelor naturale. În acest context, specialiștii avertizează că repatrierea rapidă a operelor de artă ar putea implica propriile riscuri logistice și de securitate. O astfel de decizie trebuie analizată cu atenție.

Deocamdată, autoritățile continuă să monitorizeze situația din regiune, în timp ce muzeul Louvre Abu Dhabi își menține activitatea normală.

