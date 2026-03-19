Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Emiratele Arabe Unite califică atacurile asupra instalației de gaze drept „o escaladare periculoasă”/Qatarul afirmă că Iranul a depășit „liniile roșii”/Trump amenință Iranul cu „atacuri masive” dacă mai lovește obiective energetice

UPTADE. Prețul petrolului a atins 112 dolari

Prețul petrolului a înregistrat o creștere bruscă joi, la deschiderea piețelor asiatice, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al atacurilor asupra infrastructurii energetice din regiunea Golfului.

UPTADE. Trump avertizează Iranul cu privire la atacuri „masive” dacă va lovi din nou obiectivele energetice ale Qatarului

El a spus că Israelul nu va ataca câmpul de gaze South Pars, cu excepția cazului în care Iranul „decide în mod nechibzuit să atace o țară foarte nevinovată, în acest caz, Qatarul”, relatează Al Jazeera.

Într-un astfel de scenariu, SUA, „cu sau fără ajutorul sau consimțământul Israelului, vor arunca în aer în mod masiv întregul câmp de gaze South Pars, cu o forță și o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut sau experimentat până acum”, a scris Trump pe Truth Social.

„Nu doresc să autorizez acest nivel de violență și distrugere din cauza implicațiilor pe termen lung pe care le va avea asupra viitorului Iranului, dar dacă GNL-ul Qatarului va fi atacat din nou, nu voi ezita să o fac”, a adăugat el.

UPTADE. QatarEnergy afirmă că noile atacuri cu rachete iraniene au provocat „incendii de proporții”

QatarEnergy a transmis într-un comunicat că „incendii de proporții” au izbucnit la mai multe instalații de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar, în urma atacurilor din primele ore ale dimineții, scrie Al Jazeera.

Aceste atacuri s-au „adăugat atacului anterior asupra orașului industrial Ras Laffan de miercuri… care a provocat pagube extinse instalației Pearl GTL (Gas-to-Liquids)”, a declarat QatarEnergy.

Noile atacuri au provocat „pagube suplimentare extinse”, echipele de intervenție de urgență fiind „mobilizate imediat”, fără a fi raportate victime, a adăugat QatarEnergy.

UPTADE. Trump spune că „Israelul nu va mai lansa atacuri” asupra câmpului de gaze South Pars din Iran

Trump a criticat raidul israelian asupra câmpului South Pars din Iran, care a determinat atacurile Teheranului asupra unor instalații energetice din întreaga regiune a Golfului, potrivit Al Jazeera.

Într-o declarație publicată pe Truth Social, Trump a scris: „Israelul, din furie pentru ceea ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu, a lovit violent o instalație importantă cunoscută sub numele de câmpul de gaze South Pars din Iran. O secțiune relativ mică din ansamblu a fost lovită.

„Statele Unite nu știau nimic despre acest atac specific, iar țara Qatar nu a fost implicată în niciun fel, sub nicio formă, în acesta și nici nu avea vreo idee că urma să se întâmple. Din păcate, Iranul nu știa acest lucru, nici vreunul dintre faptele relevante referitoare la atacul asupra South Pars, și a atacat în mod nejustificat și nedrept o parte a instalației de gaz natural lichefiat (GNL) a Qatarului. ISRAELUL NU VA MAI EFECTUA ALTE ATACURI referitoare la acest câmp extrem de important și valoros, South Pars”.

UPTADE. Trei soldați irakieni au fost răniți într-un atac asupra provinciei Salah al-Din

Agenția de știri irakiană (INA) a relatat că trei membri ai forțelor de securitate din cadrul Forțelor de Mobilizare Populară (PMF) au fost răniți într-un atac asupra cartierului general al Brigăzii a 6-a din districtul Baji, din provincia centrală Salah al-Din.

Nu s-au făcut comentarii cu privire la cine ar fi responsabil pentru atac.

UPTADE. Qatarul afirmă că Iranul a depășit „liniile roșii” și face apel la dezamorsarea conflictului

Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului a emis o nouă declarație în urma atacului Iranului asupra instalației sale de gaze din Ras Laffan, potrivit Al Jazeera.

„Atacurile brutale ale Iranului asupra țărilor din regiune au depășit toate liniile roșii, vizând civili, infrastructura civilă… și instalații vitale”, se arată în declarație.

„Ministerul subliniază necesitatea de a scuti regiunea de consecințele acestor atacuri nejustificate… și de a depune eforturi pentru dezamorsarea conflictului, în vederea restabilirii securității și stabilității regionale și internaționale”.

UPTADE. Explozii în centrul Israelului, în timp ce armata avertizează asupra unui nou val de rachete iraniene

Postul de televiziune israelian Channel 2 relatează despre explozii în zona centrală a țării, pe fondul sirenelor de raid aerian din regiune, potrivit Al Jazeera.

Aceste evenimente au avut loc la scurt timp după ce armata israeliană a anunțat că a detectat un nou val de rachete provenite din Iran.

UPTADE. Emiratele Arabe Unite consideră atacurile asupra instalației de gaze din Habshan și a câmpului petrolier Bab „o escaladare periculoasă”

Emiratele Arabe Unite au condamnat, joi dimineața, atacurile Iranului asupra instalației de gaze Habshan și a câmpului Bab, calificându-le drept o „escaladare periculoasă”, pe fondul intensificării războiului dus de Israel și Statele Unite împotriva Republicii Islamice.

Rezumatul ultimelor ore