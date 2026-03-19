Emiratele Arabe Unite consideră atacurile asupra instalației de gaze din Habshan și a câmpului petrolier Bab „o escaladare periculoasă”

Emiratele Arabe Unite au condamnat, joi dimineața, atacurile Iranului asupra instalației de gaze Habshan și a câmpului Bab, calificându-le drept o „escaladare periculoasă”, pe fondul intensificării războiului dus de Israel și Statele Unite împotriva Republicii Islamice.
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mart. 2026, 03:18, Știri externe

Iranul a atacat, de asemenea, instalații de gaze din Qatar, după ce Israelul a lansat un atac împotriva câmpului de gaze naturale offshore South Pars al Iranului din Golful Persic, pe care îl împarte cu Doha, potrivit AP.

Instalațiile de gaze Habshan din Abu Dhabi au fost închise în urma unui incident cauzat de căderea de resturi provenite de la interceptarea unor rachete, a anunțat Biroul de presă din Abu Dhabi.

Autoritățile intervin în urma incidentelor de la instalațiile de gaze și de la câmpul petrolier Bab.

„Operațiunile la instalațiile de gaze au fost suspendate și nu au fost raportate victime”, a declarat biroul de presă.

