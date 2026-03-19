Emiratele Arabe Unite consideră atacurile asupra instalației de gaze din Habshan și a câmpului petrolier Bab „o escaladare periculoasă”

Iranul a atacat, de asemenea, instalații de gaze din Qatar, după ce Israelul a lansat un atac împotriva câmpului de gaze naturale offshore South Pars al Iranului din Golful Persic, pe care îl împarte cu Doha, potrivit AP.

Instalațiile de gaze Habshan din Abu Dhabi au fost închise în urma unui incident cauzat de căderea de resturi provenite de la interceptarea unor rachete, a anunțat Biroul de presă din Abu Dhabi.

Autoritățile intervin în urma incidentelor de la instalațiile de gaze și de la câmpul petrolier Bab.

„Operațiunile la instalațiile de gaze au fost suspendate și nu au fost raportate victime”, a declarat biroul de presă.