Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 35 | Consiliul ONU va vota asupra folosirii forței pentru eliberarea Strâmtorii Ormuz / Iranul doboară avioane de vânătoare americane / Incendiu la o stație de gaze din Emiratele Arabe Unite

Iran anunță doborârea unui avion militar american

Autoritățile iraniene au anunțat că au doborât un avion militar american de tip A-10 în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit agenției de presă Tasnim, citate de Al Jazeera.

Iran a respins o propunere a Statelor Unite pentru un armistițiu de 48 de ore

Iranul a respins o propunere venită din partea Statelor Unite ale Americii privind instituirea unui armistițiu de 48 de ore, a relatat agenția, citată de Sky News.

Un avion de vânătoare american a fost doborât deasupra Iranului

Un avion de luptă american a fost doborât deasupra teritoriului iranian, au confirmat trei surse pentru CNN, confirmând informațiile transmise anterior de presa de stat iraniană. Locul exact al prăbușirii nu a fost confirmat oficial, însă în urma geolocalizării imaginilor distribuite pe rețelele de socializare se indică prezența unor aeronave militare la joasă altitudine în provincia Khuzestan.

Un depozit umanitar din sudul Iranului a fost lovit de o dronă

Un depozit care conținea ajutoare umanitare și vehicule de intervenție a fost lovit de o dronă în sudul Iranului, anunță Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (IFRC).

Atacul de vineri dimineață a lovit un depozit din sudul Iranului, în provincia Bushehr. În urma loviturii au fost distruse două containere cu ajutoare, două autobuze și mai multe vehicule de urgență

Emiratele Arabe Unite anunță că 12 persoane au fost rănite în urma căderii unor resturi în Abu Dhabi

Cel puțin 12 persoane au fost rănite în zona Ajban din Abu Dhabi după ce au căzut resturi în urma interceptării unor rachete de către sistemele de apărare aeriană, potrivit biroului de presă al guvernului.

Cel puțin șapte dintre răniți sunt cetățeni nepalezi, iar cinci sunt cetățeni indieni, se arată în comunicat. Cel puțin o persoană de naționalitate nepaleză a suferit o rană gravă, se mai precizează în comunicat.

EAU interceptează 18 rachete balistice și 47 de drone în cadrul ultimului val de atacuri iraniene

Sistemele de apărare aeriană ale EAU au interceptat vineri 18 rachete, patru rachete de croazieră și 47 de drone lansate din Iran, a transmis Ministerul Apărării al țării.

Într-un comunicat publicat pe X, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a transmis că, de la începutul atacurilor iraniene, apărarea aeriană a interceptat un total de 475 de rachete balistice, 23 de rachete de croazieră și 2.085 de drone.

Un incendiu a izbucnit la instalația de gaze Habshan din Emiratele Arabe Unite; operațiunile au fost suspendate

Resturile căzute în urma interceptării unui proiectil au provocat un incendiu la instalația de gaze Habshan, un important complex de prelucrare a gazelor din Emiratele Arabe Unite, a anunțat Biroul de presă din Abu Dhabi.

„Operațiunile au fost suspendate pe durata intervenției autorităților pentru stingerea incendiului. Nu s-au înregistrat victime”, a adăugat acesta într-o postare pe X.

Kuweitul afirmă că un atac iranian a lovit o stație de desalinizare

Kuweitul a declarat că un atac iranian a avariat vineri anumite părți ale unei centrale electrice și stații de desalinizare, precizând că echipele de urgență acționează conform planurilor de urgență pentru a menține funcționarea instalației și a asigura securitatea acesteia.

Iranul susține că a doborât un al doilea avion de vânătoare F-35

IGRC susține că a doborât un al doilea avion american F-35 în timp ce acesta survola centrul Iranului, potrivit unei postări pe Telegram a agenției de știri Fars a IGRC, citată de Al Jazeera.

Postarea menționa că avionul de vânătoare a fost „complet distrus și s-a prăbușit” și că nu existau informații disponibile despre pilot din cauza avariilor grave suferite de aeronavă.

Agenția de știri Mehr din Iran a declarat într-o postare pe Telegram că este puțin probabil ca pilotul să fi reușit să se catapulteze din aeronavă din cauza „exploziei violente” provocate de prăbușire.

Comandamentul Central al SUA nu a răspuns imediat la aceste postări, dar a contestat o afirmație anterioară a IGRC potrivit căreia ar fi doborât un avion de vânătoare american.

Navele filipineze vor beneficia de trecere „în condiții de siguranță” prin Strâmtoarea Ormuz

Filipine afirmă că navele sale vor beneficia de drept de trecere în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz.

Este o evoluție importantă pentru guvernul de la Manila și un alt semn al reluării traficului maritim prin strâmtoare.

Filipine a purtat discuții cu Iranul după ce a fost în contact cu acesta de ceva timp. Manila dorea să fie desemnată stat „neostil”, astfel încât să poată primi transporturi de petrol.

Ministrul de externe, Theresa Lazaro, a declarat că discuțiile au fost productive și pozitive, iar omologul lor iranian a promis că navelor sub pavilion filipinez, energiei și marinarilor li se va permite „trecerea în siguranță, fără obstacole și rapidă”.

Război fără oprire la cinci săptămâni: SUA și Israel lovesc Teheranul, Iranul ripostează în Golf

Iranul a atacat în zori vineri ținte din Bahrain și Kuweit, în timp ce aviația americană și israeliană a lovit din nou Teheranul și Isfahanul, pe măsură ce războiul intră în a cincea săptămână fără niciun semn de încetinire. Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească pentru a discuta situația Strâmtorii Ormuz. Bahrainul și Kuweitul au raportat atacuri iraniene intense în primele ore ale dimineții. Israelul a emis alerte pentru rachete care se apropiau de teritoriul său. Activiștii au semnalat lovituri în jurul Teheranului și al orașului Isfahan, fără ca țintele lovite să fie imediat identificate, potrivit AP.

Iranul promite atacuri „devastatoare” și vizează infrastructura Israelului

Iranul și aliații săi au schimbat focuri cu Israelul și Statele Unite, în timp ce obiective legate de Washington din Orientul Mijlociu au fost vizate alături de infrastructura energetică și civilă. Războiul care durează de mai bine de o lună nu reprezintă, vineri, semne de încetare, potrivit Gulf News.

Atacurile au vizat din ce în ce mai mult obiective economice și industriale, alimentând temerile privind perturbări mai ample ale aprovizionării globale cu energie și adâncind impactul conflictului dincolo de câmpul de luptă.

Iranul a lansat rachete asupra Tel Avivului în timpul nopții, declanșând apărarea aeriană israeliană și rănind ușor patru persoane, în timp ce noi explozii au fost auzite în Ierusalim după ce armata a avertizat asupra unui atac iminent.

Consiliul de Securitate al ONU va vota asupra folosirii forței pentru protejarea traficului maritim în Strâmtoarea Hormuz

Consiliul de Securitate al ONU va vota vineri asupra unui proiect de rezoluție prezentat de Bahrain pentru a autoriza folosirea forței „defensive” în vederea protejării traficului maritim din Strâmtoarea Hormuz împotriva atacurilor iraniene, informează France24.

Iranul a blocat această rută maritimă strategică – punând în pericol aprovizionarea cu combustibil și destabilizând economia globală – ca represalii la atacurile americano-israeliene care au declanșat războiul din Orientul Mijlociu, început în urmă cu o lună.

„Nu putem accepta terorismul economic care afectează regiunea noastră și lumea; întreaga lume este afectată de aceste evenimente”, a declarat săptămâna aceasta Jamal Alrowaiei, ambasadorul Bahrainului la Națiunile Unite.

El a afirmat că textul, care a suferit mai multe modificări și este susținut de Statele Unite, „vine într-un moment critic”.

Kuweitul interceptează rachete și drone ostile

Kuweitul a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat atacuri ostile cu rachete și drone. Agenția de știri din Kuweit (KUNA) l-a citat pe purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Apărării, colonelul de stat major Saud Al-Atwan, care a declarat că zgomotele de explozie au fost cauzate de sistemele de apărare aeriană care au interceptat atacurile ostile.