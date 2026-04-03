Prima pagină » Știrile zilei » UPDATE: Un avion de vânătoare american a fost doborât deasupra Iranului/Un pilot a fost salvat

UPDATE: Un avion de vânătoare american a fost doborât deasupra Iranului/Un pilot a fost salvat

Un avion de vânătoare al SUA a fost doborât deasupra Iranului, iar forțele militare au demarat operațiunile de căutare a echipajului. În urma operațiunilor de căutare salvare, un pilot a fost recuperat.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
03 apr. 2026, 19:35, Știri externe

UPDATE

Unul dintre membrii echipajului avionului de luptă american doborât în Iran a fost recuperat de forțele SUA, relatează sursele citate de CNN. 

Pilotul este în viață și primește îngrijiri medicale.

Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare și pentru ce de-al doilea membru al echipajului. 

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un avion de luptă american a fost doborât deasupra teritoriului iranian, au confirmat trei surse pentru CNN, confirmând informațiile transmise anterior de presa de stat iraniană.

Agenția iraniană de stat Tasnim a anunțat că încercările de localizare a echipajului nu au avut succes până acum, iar publicația Fars a relatat că se oferă o recompensă pentru capturarea piloților. 

Locul exact al prăbușirii nu a fost confirmat oficial, însă în urma geolocalizării imaginilor distribuite pe rețelele de socializare se indică prezența unor aeronave militare la joasă altitudine în provincia Khuzestan. 

Dacă informația va fi confirmată, ar marca primul incident în care un avion american a fost doborât deasupra Iranului de la începutul ostilităților. 

La începutul conflictului, trei avioane americane au fost doborâte de apărarea antiaeriană din Kuweit, într-un incident de foc accidental. 

Casa Albă și Pentagonul nu au făcut declarații în acest sens. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor