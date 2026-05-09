Un om a murit după ce a fost lovit de un avion pe pista de decolare, în aeroportul din Denver

Un om a murit pe pista Aeroportului Internațional Denver din Statele Unite, după ce a fost lovit de un avion în timpul decolării.
Ioana Târziu
09 mai 2026, 19:01, Știri externe
Un avion al companiei Frontier Airlines a lovit și ucis, vineri, un pieton, pe pista Aeroportului Internațional Denver, în timpul decolării, au declarat autoritățile aeroportuare, declanșând un incendiu la motor și forțând pasagerii să fie evacuați, relatează AP.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a declarat că persoana ucisă a sărit un gard perimetral. De asemenea, a precizat că persoana neidentificată a fost lovită la două minute după ce a intrat în aeroport. Se crede că persoana nu este un angajat al aeroportului.

Accidentul a avut loc în jurul orei 23:19, vineri.

Toți pasagerii au fost evacuați, iar cinci au fost transportați la spital

„Airbus A321 transporta 224 de pasageri și șapte membri ai echipajului”, a declarat compania aeriană. „Investigăm acest incident și colectăm mai multe informații, în coordonare cu aeroportul și alte autorități de siguranță.”

Pasagerii au fost apoi evacuați, prin intermediul unor tobogane, iar echipajul de urgență i-a transportat cu autobuzul la terminal. Purtătorul de cuvânt al aeroportului a declarat că 12 pasageri au suferit răni minore, iar cinci au fost transportați la spitalele locale.

Aeroportul din Denver a declarat că a fost notificat de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor și că pista unde a avut loc incidentul va rămâne închisă în timpul desfășurării unei anchete. Se așteaptă ca aceasta să fie deschisă mai târziu, în cursul zilei.

Un accident similar a avut loc în urmă cu o zi

Moartea persoanei a survenit la o zi după ce un angajat al Delta Air Lines a fost ucis în timp ce se afla la locul de muncă, pe Aeroportul Internațional Orlando.

Într-un comunicat, compania aeriană a declarat că angajatul a fost ucis joi noaptea, fără a oferi detalii despre incident și nici numele angajatului.

