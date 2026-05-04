Columbia: Două persoane și-au pierdut viața și zeci au fost rănite după ce un monster truck a intrat într-o mulțime

Cel puțin două persoane au murit și peste 30 au fost rănite după ce un monster truck a fost scăpat de sub control, intrând în mulțimea care participa la o eveniment desfășurat în Popayan, Colombia.
Radu Mocanu
04 mai 2026, 08:39, Știri externe

Evenimentul s-a produs în cadrul unui spectacol auto care a fost organizat în nordul orașului Popayan din sudul Columbiei, notează France 24

În imaginile publicate pe rețele de socializare, se observă cum camionul a trecut peste un obstacol, însă nu a mai reușit să frâneze la timp, ieșind de pe traseu și lovind mulțimea. Șoferul a accelerat, pierzând controlul, părăsind traseul și intrând apoi în zona destinată spectatorilor. 

Autoritățile locale au confirmat un bilanț preliminar de cel puțin două persoane decedate, printre care și o fată de 10 ani, și 37 de răniți. 

Guvernatorul regiunii Cauca din care face parte orașul Popayan și-a exprimat regretul față de accident și a anunțat mobilizarea tuturor resurselor medicale și de intervenție pentru gestionarea situației. 

Regretăm profund accidentul petrecut în după-amiaza zilei de azi, duminică. am dispus întreaga noastră capacitate instituțională și articularea cu rețeaua spitalicească publică și privată, pompieri și rețeaua de ambulanțe pentru a gestiona situația. Îmi exprimăm solidaritatea noastră familiilor celor care au fost afectați în acest tragic accident”, se arată în mesajul publicat de Octavio Guzman. 

