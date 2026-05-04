Columbia: Două persoane și-au pierdut viața și zeci au fost rănite după ce un monster truck a intrat într-o mulțime

Evenimentul s-a produs în cadrul unui spectacol auto care a fost organizat în nordul orașului Popayan din sudul Columbiei, notează France 24.

În imaginile publicate pe rețele de socializare, se observă cum camionul a trecut peste un obstacol, însă nu a mai reușit să frâneze la timp, ieșind de pe traseu și lovind mulțimea. Șoferul a accelerat, pierzând controlul, părăsind traseul și intrând apoi în zona destinată spectatorilor.

Autoritățile locale au confirmat un bilanț preliminar de cel puțin două persoane decedate, printre care și o fată de 10 ani, și 37 de răniți.

Guvernatorul regiunii Cauca din care face parte orașul Popayan și-a exprimat regretul față de accident și a anunțat mobilizarea tuturor resurselor medicale și de intervenție pentru gestionarea situației.

En medio de una exhibición automovilística, en Popayán, se registró un incidente en el que se vio involucrado un vehículo tipo Monster Truck. La conductora perdió el control y arrolló a 15 personas, aproximadamente. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/AaZ8QpeUfG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 3, 2026

„Regretăm profund accidentul petrecut în după-amiaza zilei de azi, duminică. am dispus întreaga noastră capacitate instituțională și articularea cu rețeaua spitalicească publică și privată, pompieri și rețeaua de ambulanțe pentru a gestiona situația. Îmi exprimăm solidaritatea noastră familiilor celor care au fost afectați în acest tragic accident”, se arată în mesajul publicat de Octavio Guzman.