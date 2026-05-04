Ce este ube, „vedeta violet” a internetului, care creează o criză globală de aprovizionare

Interesul global a crescut accelerat în ultimii ani, iar antreprenorii încearcă să profite de tendință, descoperind însă că accesul la materia primă este mai dificil decât pare, arată CNN.

Ube: De la trend viral la provocare logistică

Un antreprenor francez a decis să lanseze un produs pe bază de ube după ce a descoperit băutura într-o cafenea din Istanbul. Încercările de a identifica furnizori s-au lovit de lipsa de transparență și de dificultatea de a verifica autenticitatea produsului. Diferențele între varietăți, dar și riscul ca ube să fie înlocuit sau amestecat cu ingrediente similare, precum cartoful dulce violet sau taro, complică procesul de achiziție. În cele din urmă, soluția a fost identificată direct la sursă, în ferme locale, după discuții cu producători dispuși să livreze cantități limitate.

Un nou „matcha” pentru industria alimentară

Creșterea popularității ube este comparată cu ascensiunea rapidă a ceaiului matcha, devenit standard în cafenele. În lipsa unor stocuri suficiente de matcha la nivel global, unele branduri au început să adopte ube ca alternativă. Lanțuri mari de cafenele au introdus deja produse pe bază de ube. În același timp, cercetările de piață arată că notorietatea ingredientului este în creștere. Totuși, acesta rămâne încă un produs de nișă în multe piețe.

Cerere în creștere, producția de ube în scădere

În timp ce exporturile de produse pe bază de ube au crescut cu aproximativ 20% într-un an, producția din Filipine a scăzut. Cultura necesită între nouă luni și un an până la recoltare, ceea ce o face mai puțin atractivă pentru fermieri comparativ cu alte culturi mai rapide. În plus, mulți producători preferă să vândă intermediari, în lipsa accesului direct la piețele internaționale. Această ruptură între fermieri și consumatori contribuie la dezechilibrele din lanțul de aprovizionare.

Buttery, bouncy, and ube-licious! 💜 This UBE BUTTER MOCHI is a fun twist on the classic local favorite—perfectly soft, chewy, and made for sharing. From keiki to Mom, it’s a sweet treat that brings everyone together. ✨ pic.twitter.com/mzx8m3ExGX — KTA Super Stores (@ktasuperstores) May 3, 2026

Specialiștii atrag atenția că ube nu este încă perceput ca o cultură profitabilă la scară largă. În același timp, interesul scăzut al generațiilor tinere pentru agricultură accentuează dificultățile de producție. Inițiative locale încearcă să stimuleze cultivarea prin contracte directe cu cumpărători internaționali, oferind prețuri fixe și predictibilitate pentru fermieri.

Criza energetică amplifică presiunile

Situația este complicată suplimentar de creșterea costurilor energetice, influențată de conflictul din Orientul Mijlociu. În Filipine, unde dependența de importurile de energie este ridicată, costurile pentru irigații și producție au crescut semnificativ. Unii fermieri au fost nevoiți să majoreze prețurile cu aproape 30% pentru a acoperi cheltuielile, în timp ce disponibilitatea produsului pe piață a devenit tot mai limitată. Creșterea cererii a dus la situații în care stocurile sunt epuizate rapid, inclusiv pe piața locală. În unele cazuri, cumpărătorii achiziționează cantități mari, lăsând consumatorii obișnuiți fără acces la produs.

Prețurile pentru ube au crescut semnificativ în ultimii doi ani, iar livrările au devenit imprevizibile. Astfel, ube devine nu doar un trend alimentar, ci și un exemplu al modului în care popularitatea globală poate pune presiune pe lanțuri de aprovizionare fragile, în lipsa unei infrastructuri adaptate cererii în creștere.