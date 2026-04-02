Prima pagină » Știri externe » Criza energetică globală se extinde după închiderea Strâmtorii Ormuz. Măsuri de urgență pe toate continentele

Criza energetică globală se extinde după închiderea Strâmtorii Ormuz. Măsuri de urgență pe toate continentele

Criza energetică globală provocată de războiul declanșat împotriva Iranului și de închiderea Strâmtorii Ormuz a determinat guvernele din întreaga lume să adopte măsuri de urgență fără precedent.
Andrei Rachieru
02 apr. 2026, 15:27, Știri externe

Scăderea stocurilor de combustibil și creșterea accelerată a prețurilor la energie au împins statele să recurgă la raționalizarea carburanților, revenirea la cărbune, reducerea săptămânii de lucru și limitarea consumului energetic, relatează The Guardian.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol și gaze. Blocarea acesteia a afectat rapid lanțurile de aprovizionare, amplificând criza energetică globală și generând presiuni economice majore.

Criza energetică globală forțează măsuri dure în Uniunea Europeană

În Uniunea Europeană, criza energetică globală a dus la reducerea accizelor la carburanți, plafonarea prețurilor și amânarea tranziției energetice în unele state.

Italia a decis să întârzie eliminarea cărbunelui cu peste un deceniu, iar Germania a propus menținerea centralelor pe cărbune și accelerarea investițiilor în centrale pe gaze.

Mai multe guverne europene au introdus subvenții pentru protejarea consumatorilor. Germania a impus o regulă strictă prin care benzinăriile pot modifica prețurile o singură dată pe zi, pentru a limita specula și volatilitatea excesivă.

Statele Unite mizează pe producția internă

În Statele Unite, criza energetică globală este abordată prin creșterea producției interne de petrol și gaze.

Administrația americană continuă politica de extindere a extracției combustibililor fosili, în timp ce sprijinul direct pentru populație rămâne limitat. Washingtonul a criticat aliații europeni pentru lipsa de implicare în conflict și a încurajat achizițiile de energie din SUA.

Criza energetică globală lovește puternic Asia și Africa

Asia se confruntă cu una dintre cele mai severe forme ale crizei energetice globale. India, Japonia și Coreea de Sud au crescut producția de energie pe bază de cărbune, iar mai multe state din Asia de Sud-Est au introdus raționalizări și săptămâni de lucru reduse.

În Africa, unde multe țări depind de importurile de combustibili, guvernele au redus taxele, au introdus subvenții și au plafonat prețurile pentru a limita impactul economic și social.

America de Sud nu a fost ocolită de criza energetică globală. Deși unele guverne au evitat intervențiile directe, state precum Argentina și Chile au amânat majorări de taxe sau au înghețat tarifele la transportul public. Brazilia este parțial protejată datorită utilizării pe scară largă a etanolului produs local.

