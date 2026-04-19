Papa Leon al XIV-lea, apel la unitate în Angola: „Să dispară ura și violența”

Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat duminică pe angolezi să depășească diviziunile după decenii de conflict, într-un discurs ținut în fața a aproximativ 100.000 de oameni care s-au adunat la o Liturghie într-un câmp din apropierea capitalei Luanda, scrie Reuters.

Într-unul dintre cele mai mari evenimente ale turneului său în Africa, Papa Leon a numit Angola, care a trecut printr-un război civil de 27 de ani, între 1975 și 2002, o „țară frumoasă, dar rănită”.

El i-a îndemnat pe angolezi să „construiască împreună o țară în care vechile diviziuni sunt depășite odată pentru totdeauna, în care ura și violența dispar”.

La sfârșitul Liturghiei, Papa Leon a criticat recenta intensificare a războiului din Ucraina, dar a și cerut „ca armele să tacă și să se urmeze calea dialogului”.

De asemenea, el a lăudat încetarea focului dintre Israel și Liban.

Credincioșii au început să sosească înainte de zori la Kilamba, un complex rezidențial întins, înfruntând condiții calde și umede pentru a asculta discursul Papei, care a vorbit deschis în privința războiului și a inegalității.

Angola este una dintre principalele țări producătoare de petrol din Africa Subsahariană, dar populația sa de 36,6 milioane de locuitori se confruntă încă cu sărăcia extremă, peste 30% trăind cu mai puțin de 2,15 dolari pe zi, potrivit Băncii Mondiale.

Mai mult de jumătate dintre cetățenii țării se identifică drept catolici.