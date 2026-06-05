UE pune „ochii” pe oceane: Comisia Europeană lansează inițiativa OceanEye

Executivul european și-a fixat ca obiectiv ca, până în 2035, UE să contribuie cu 35% la sistemul global de observare a oceanelor și să dețină 35% din piața tehnologiilor dedicate monitorizării marine.

Comisia Europeană subliniază că oceanele acoperă aproximativ 70% din suprafața Pământului, însă doar o mică parte a acestora a fost explorată până în prezent. Datele colectate sunt esențiale pentru protejarea ecosistemelor, prognozele climatice, activitățile economice maritime, transportul naval și securitatea maritimă.

Un sistem digital european pentru monitorizarea oceanelor

Una dintre componentele centrale ale proiectului este crearea unui Sistem Digital European al Oceanului, care va reuni într-un singur punct de acces mai multe platforme și servicii europene deja existente.

Acesta va include și European Digital Twin Ocean, o replică virtuală a oceanelor care va permite monitorizarea în timp real și simularea unor scenarii privind evoluția mediului marin. Platforma este programată să devină complet operațională până în 2030.

Potrivit Comisiei, noua inițiativă urmărește și o coordonare mai bună între statele membre, institutele de cercetare și industrie, în condițiile în care sistemele actuale de observare a oceanelor sunt fragmentate.

„Cu OceanEye, Europa va conduce cursa pentru înțelegerea, protejarea și valorificarea durabilă a oceanelor”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Investiții de 92 de milioane de euro și o alianță internațională

Pentru lansarea proiectului, Comisia Europeană va mobiliza 92 de milioane de euro din programul Horizon Europe.

Din această sumă, 50 de milioane de euro vor fi direcționate către consolidarea contribuției europene la Sistemul Global de Observare a Oceanelor, 12 milioane de euro vor sprijini dezvoltarea infrastructurilor de date marine, iar alte 30 de milioane de euro vor finanța inovarea în domeniul tehnologiilor de monitorizare.

În paralel, UE intenționează să creeze o alianță internațională pentru extinderea sistemului global de observare a oceanelor, în special în regiunile insuficient monitorizate, precum Arctica, zonele de mare adâncime și anumite regiuni costiere.

OceanEye va susține și dezvoltarea unor tehnologii noi, inclusiv senzori, sisteme autonome și aplicații bazate pe inteligență artificială. Comisia estimează că inițiativa va contribui la accelerarea transferului tehnologiilor din cercetare către piață și la stimularea investițiilor private.

Proiectul face parte din Pactul European pentru Oceane, adoptat în 2025. Potrivit Comisiei Europene, economia albastră susține aproximativ cinci milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană și generează anual circa 250 de miliarde de euro valoare adăugată brută.