Prima pagină » Știri externe » Papa Leon al XIV-lea a testat primul Ferrari electric din istorie

Papa Leon al XIV-lea a testat primul Ferrari electric din istorie

Ferrari a prezentat oficial primul său supercar complet electric, iar unul dintre primii oameni care l-au văzut de aproape a fost chiar Papa Leon al XIV-lea, transmite Euronews.
Kelemen Hunor sare în apărarea lui András Demeter: „Înregistrarea a fost scoasă la momentul perfect ca să lovească”
Kelemen Hunor sare în apărarea lui András Demeter: „Înregistrarea a fost scoasă la momentul perfect ca să lovească”
Contractul de consultanță din SUA, discutat la Cotroceni. Kelemen Hunor: Toți liderii fostei coaliții au fost de acord
Contractul de consultanță din SUA, discutat la Cotroceni. Kelemen Hunor: Toți liderii fostei coaliții au fost de acord
Kelemen Hunor critică proiectul legii salarizării unitare: „Familiile ocupaționale nu au fost gestionate foarte bine în anexe”
Kelemen Hunor critică proiectul legii salarizării unitare: „Familiile ocupaționale nu au fost gestionate foarte bine în anexe”
Kelemen Hunor despre varianta Eugen Tomac premier: „Nu e nimic personal aici, e un om extrem de onorabil”. Cum ar colabora liderul UDMR cu Tomac
Kelemen Hunor despre varianta Eugen Tomac premier: „Nu e nimic personal aici, e un om extrem de onorabil”. Cum ar colabora liderul UDMR cu Tomac
Tragedie în Belgia după ce un tren a lovit un microbuz școlar. Mai multe victime, copii transportați de urgență la spital
Tragedie în Belgia după ce un tren a lovit un microbuz școlar. Mai multe victime, copii transportați de urgență la spital
Victor Dan Stephanovici
27 mai 2026, 11:55, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Noul model, numit Ferrari Luce, a fost prezentat în cadrul unei întâlniri speciale desfășurate la Castel Gandolfo, unde conducerea Ferrari și inginerii companiei i-au arătat Suveranului Pontif noua direcție electrică a celebrului brand italian, scrie Euronews.

Papa s-a urcat la volanul noului Ferrari electric

Imaginile publicate după întâlnire îl arată pe Papa Leon al XIV-lea inspectând atent mașina, ținând volanul Ferrari și discutând cu inginerii companiei despre funcțiile și modurile de conducere ale noului model. Pilotul de teste Ferrari, Raffaele De Simone, i-a explicat Suveranului Pontif modul în care funcționează noul sistem electric al mașinii. Momentul are o încărcătură simbolică importantă pentru Ferrari, companie construită istoric pe motoare termice puternice și pe sunetul inconfundabil al supercarurilor italiene.

Ferrari intră oficial în era electrică

Ferrari Luce este primul model complet electric produs vreodată de compania italiană. Mașina folosește patru motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată, și dezvoltă aproximativ 1.040 de cai putere. Potrivit Ferrari, modelul poate accelera de la 0 la 100 km/h în aproximativ 2,5 secunde și are o autonomie estimată la 530 de kilometri. Designul a fost realizat împreună cu LoveFrom, studioul creat de fostul designer Apple Jony Ive, cunoscut pentru rolul său în dezvoltarea produselor iconice Apple.

Interior Ferrari Luce electric. Sursa foto: X

Ferrari estimează că noul Luce va avea un preț de pornire de aproximativ 550.000 de euro, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai scumpe automobile electrice produse vreodată în serie. Modelul reprezintă una dintre cele mai importante schimbări strategice din istoria companiei. Ferrari a rezistat ani întregi presiunilor de electrificare, în timp ce alte branduri premium precum Porsche, Mercedes-Benz sau Tesla au investit masiv în mașini electrice de performanță.

Industria supermașinilor trece printr-o transformare istorică

Lansarea Ferrari Luce vine într-un moment în care întreaga industrie auto de lux încearcă să combine performanța extremă cu noile reguli de mediu și cu tranziția globală spre electrificare. Pentru mulți pasionați auto, provocarea majoră rămâne dacă un Ferrari electric poate păstra emoția și identitatea mărcii fără celebrul motor termic care a definit brandul timp de decenii. Ferrari încearcă însă să transforme această schimbare într-un nou simbol al exclusivității tehnologice. Faptul că primul model electric al companiei a fost prezentat inclusiv Papei subliniază și dimensiunea de imagine pe care compania încearcă să o construiască în jurul noii ere electrice.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori l-a filmat pe Tavi Popescu: „Cine-i frumusețea asta de bărbat?”
GSP.ro
Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Eroul de 16 ani înecat la Chitila a fost declarat în moarte cerebrală. La această oră i se prelevă inima, ficatul, rinichii și corneele pentru transplant. Ce vieți mai salvează
Libertatea
Borșul toxic pe care nu trebuie să-l mai pui în ciorbă. Mulți români îl cumpără fără să știe ce conține
CSID
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia