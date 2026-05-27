Papa Leon al XIV-lea a testat primul Ferrari electric din istorie

Noul model, numit Ferrari Luce, a fost prezentat în cadrul unei întâlniri speciale desfășurate la Castel Gandolfo, unde conducerea Ferrari și inginerii companiei i-au arătat Suveranului Pontif noua direcție electrică a celebrului brand italian, scrie Euronews.

Papa s-a urcat la volanul noului Ferrari electric

Imaginile publicate după întâlnire îl arată pe Papa Leon al XIV-lea inspectând atent mașina, ținând volanul Ferrari și discutând cu inginerii companiei despre funcțiile și modurile de conducere ale noului model. Pilotul de teste Ferrari, Raffaele De Simone, i-a explicat Suveranului Pontif modul în care funcționează noul sistem electric al mașinii. Momentul are o încărcătură simbolică importantă pentru Ferrari, companie construită istoric pe motoare termice puternice și pe sunetul inconfundabil al supercarurilor italiene.

Ferrari intră oficial în era electrică

Ferrari Luce este primul model complet electric produs vreodată de compania italiană. Mașina folosește patru motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată, și dezvoltă aproximativ 1.040 de cai putere. Potrivit Ferrari, modelul poate accelera de la 0 la 100 km/h în aproximativ 2,5 secunde și are o autonomie estimată la 530 de kilometri. Designul a fost realizat împreună cu LoveFrom, studioul creat de fostul designer Apple Jony Ive, cunoscut pentru rolul său în dezvoltarea produselor iconice Apple.

Ferrari estimează că noul Luce va avea un preț de pornire de aproximativ 550.000 de euro, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai scumpe automobile electrice produse vreodată în serie. Modelul reprezintă una dintre cele mai importante schimbări strategice din istoria companiei. Ferrari a rezistat ani întregi presiunilor de electrificare, în timp ce alte branduri premium precum Porsche, Mercedes-Benz sau Tesla au investit masiv în mașini electrice de performanță.

Industria supermașinilor trece printr-o transformare istorică

Lansarea Ferrari Luce vine într-un moment în care întreaga industrie auto de lux încearcă să combine performanța extremă cu noile reguli de mediu și cu tranziția globală spre electrificare. Pentru mulți pasionați auto, provocarea majoră rămâne dacă un Ferrari electric poate păstra emoția și identitatea mărcii fără celebrul motor termic care a definit brandul timp de decenii. Ferrari încearcă însă să transforme această schimbare într-un nou simbol al exclusivității tehnologice. Faptul că primul model electric al companiei a fost prezentat inclusiv Papei subliniază și dimensiunea de imagine pe care compania încearcă să o construiască în jurul noii ere electrice.