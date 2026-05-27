Acțiunile Ferrari scad după lansarea primului model electric

Modelul Luce al Ferrari, cu un preț de pornire de 640.000 de dolari, are o autonomie de 530 km oferite moto bateriei de 122 kilowați-oră, a declarat compania, fiind dotată cu patru care care pot accelera de la 0 la 100 km/h în 2,5 secunde, cu o viteză maximă de 31 km potrivit The Guardian.

Lansarea a fost așteptată cu înflăcărare, având în vedere statutul totemic al celui mai valoros producător de mașini sport din lume în rândul fanilor mașinilor și al curselor de Formula 1.

Cu toate acestea, designul asemănător unei limuzine al lui Luce sa dovedit imediat controversat, unii analiști întrebându-se dacă acesta se ridică la înălțimea moștenirii mașinilor sport Ferrari.

Prețul acțiunilor producătorului auto a scăzut cu până la 8% în tranzacțiile de marți dimineață de la Milano, înainte de a reveni la un declin de 6%, ceea ce sugerează că investitorii nu erau siguri dacă va fi un succes. Producătorul auto, care produce toate mașinile în Maranello, nordul Italiei, era evaluat la 56 de miliarde de euro înainte de lansare.

Primul Ferrari cu cinci locuri

Luce este primul Ferrari cu cinci locuri și doar al doilea cu patru uși, ceea ce sugerează că este destinat familiilor super-bogate, mai degrabă decât pasionaților de mașini sport. Celălalt model cu patru uși al Ferrari este Purosangue, un SUV lansat în 2022.

Ferrari, fondată în 1939, a declarat că designul mașinii a fost „simplificat și raționalizat în slujba experienței de condus” și a subliniat că acest lucru creează un „Ferrari complet nou”.

Anul trecut, compania și-a redus ambițiile de a trece de la benzină la electric . Obiectivul este ca până în 2030 să aibă o joc de 40% model cu motor cu ardere internă, 40% hibride și 20% complet electrice. În 2022, planificase ca până în 2030 să aibă 40% model electrice, 40% hibride și 20% modele pe benzină.