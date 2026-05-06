Samsung Electronics atinge o capitalizare bursieră de 1.000 de miliarde de dolari

Acțiunile Samsung, unul dintre cei mai mari producători de cipuri de memorie din lume, au crescut miercuri cu până la 12%, până la un nivel record. Evoluția a contribuit și la depășirea pentru prima dată a pragului de 7.000 de puncte de către indicele bursier sud-coreean Kospi, care a urcat cu aproape 6%, notează Financial Times.

Creșterile au venit după avansul puternic al acțiunilor companiilor de cipuri pe Wall Street.

Samsung Electronics reprezintă aproximativ un sfert din indicele Kospi, iar valoarea acțiunilor sale a crescut de aproape cinci ori în ultimele 12 luni.

Indicele Kospi a crescut cu peste 70% în acest an, după un avans de 76% în 2025, susținut de reformele introduse de guvern.

Pragul atins miercuri marchează ascensiunea spectaculoasă a companiei sud-coreene, aflată acum printre principalii beneficiari ai entuziasmului legat de inteligența artificială.

Fondată în 1969 în cadrul conglomeratului Samsung creat de Lee Byung-chul, compania era cunoscută inițial pentru electrocasnice și televizoare, iar ulterior pentru telefoanele Galaxy.

Creșterea investițiilor în inteligență artificială a transformat însă cipurile de memorie într-un sector strategic pentru economia globală.

Boomul AI a transformat Samsung Electronics într-una dintre cele mai profitabile companii din lume. În primul trimestru, compania a raportat un profit operațional de 57.200 de miliarde de woni (39 de miliarde de dolari), de peste opt ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.