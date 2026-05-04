Viitorul internetului, la intersecția dintre AI și blockchain

Cele două tehnologii se completează și pot schimba modul în care sunt gestionate datele, proprietatea digitală și infrastructura online, arată Bitget.

Blockchain-ul reduce dependența de sisteme centralizate și asigură stocarea și verificarea sigură a datelor, în timp ce inteligența artificială contribuie la creșterea eficienței, securității și scalabilității rețelelor. Astfel, împreună susțin dezvoltarea inteligenței descentralizate, un model în care blockchain-ul funcționează ca strat de încredere, iar AI ca strat decizional.

Integrarea inteligenței artificiale și a blockchain-ului câștigă tot mai mult teren în sectorul financiar. Unul dintre cele mai vizibile tendințe este utilizarea AI ca strat inteligent pentru sisteme complexe, de la analiza pieței și crearea de strategii până la automatizarea administrării activelor.

„Foarte curând, interacțiunea investitorilor cu piața financiară va semăna tot mai mult cu o conversație. Instrumente de tip «chat» arată cum AI poate facilita accesul la analiza datelor și poate sprijini utilizatorii în luarea deciziilor de investiții, în special în zona activelor digitale”, explică Ignacio Aguirre Franco, director de marketing în cadrul Bitget.

Pe de altă parte, odată cu dezvoltarea agenților AI autonomi apar și riscuri noi, deoarece aceștia pot executa operațiuni financiare și pot interacționa cu datele în timp real. Totodată, integrarea AI cu blockchain a dus la apariția roboților de tranzacționare autonomi, care analizează rapid volume mari de date și pot susține decizii mai eficiente în piețe volatile, precum cea crypto.

Un alt segment în dezvoltare este cel al rețelelor descentralizate de calcul și al piețelor de date pentru modelele AI. Acestea permit dezvoltatorilor și utilizatorilor să contribuie la economia digitală, în timp ce blockchain-ul asigură controlul și verificarea datelor.

O direcție mai puțin explorată, dar la fel de importantă este identitatea on-chain, prin care istoricul financiar al unui utilizator poate fi înregistrat pe blockchain, independent de instituțiile tradiționale. Astfel, AI poate folosi date verificate pentru decizii mai sigure și mai precise, cu o dependență mai redusă de intermediari centralizați.

În acest context, dezvoltarea AI în Web3 depinde tot mai mult de infrastructuri solide de securitate, capabile să protejeze datele, tranzacțiile și deciziile automatizate, arată materialul Bitget.

Pe termen lung, combinația dintre AI și blockchain poate contribui la un nou model de internet, în care utilizatorii au mai mult control asupra datelor, iar sistemele digitale devin mai eficiente, mai transparente și mai automatizate.