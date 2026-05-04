Jannik Sinner se distanțează la peste 1000 de puncte de Alcaraz în clasamentul ATP, după titlul de la Madrid

Italianul Jannik Sinner își consolidează poziția de lider mondial în clasamentul ATP, publicat luni, după ce a câștigat turneul Masters 1000 de la Madrid, ajungând la peste 1000 de puncte de spaniolul Carlos Alcaraz.
sursă foto: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
04 mai 2026, 12:10, Sport

Jannik Sinner are 14.350 de puncte, în vreme ce Carlos Alcaraz, aflat pe locul al doilea, totalizează 12.960 de puncte.

Prin triumful de la Madrid, Sinner a realizat câteva borne importante în circuitul ATP. Titlul câștigat reprezintă al cincilea trofeu consecutiv de categorie Masters 1000 pentru Sinner, o performanță fără precedent în actualul format al circuitului.

Italianul a ajuns astfel la 15 „titluri majore” în carieră (Grand Slam, ATP Finals, Masters 1000 și aur olimpic), egalându-l pe Alcaraz în această ierarhie.

Mai mult, liderul mondial a devenit primul jucător din istorie care câștigă primele patru turnee Masters 1000 ale sezonului și are acum nouă trofee la acest nivel, unul mai mult decât rivalul său spaniol.

În contextul în care Alcaraz va rata turneele de la Roma și Roland Garros din cauza unei accidentări, Sinner are șansa de a se desprinde în duelul direct.

Podiumul în clasamentul ATP este completat de germanul Alexander Zverev, finalist la Madrid, care are 5.805 puncte.

Veteranul Novak Djokovic ocupă locul al patrulea, la 1.105 puncte de german.

După semifinala de la Madrid, belgianul Alexander Blockx, în vârstă de 21 de ani, a reușit cel mai mare salt din această săptămână. Blockx a urcat 33 de poziții, avansând până pe locul 36 ATP, cea mai bună clasare a carierei.

La rândul său, francezul Arthur Fils, care a pierdut cu Sinner în semifinale la Madrid, a urcat opt poziții și se află acum pe locul 17, la 3 locuri de cea mai bună clasare din carieră.

Cel mai bine clasat român din ierarhia ATP continuă să fie Filip Jianu, care ocupă locul 272, cu 200 de puncte.

