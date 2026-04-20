Nadia Comăneci, premiată la Oscarurile sportului. Alcaraz, declarat sportivul anului

Nadia Comăneci a primit premiul pentru întreaga carieră, luni seară, la Madrid, unde au fost decernate Laureus World Sports Awards, cele mai prestigioase premii din sport, considerate echivalentul „Oscarurilor”. Carlos Alcaraz a fost desemnat sportivului anului.
Nadia Comăneci, premiată la Oscarurile sportului. Alcaraz, declarat sportivul anului
Foto: Laureus﻿
Cosmin Pirv
20 apr. 2026, 23:03, Sport

Gala Premiilor Laureus 2026 a avut loc luni seara la Palacio de Cibeles din Madrid.
Gala a fost prezentată de legendarul Novak Djokovic și de tânăra schioare Eileen Gu.

Spaniolul Carlos Alcaraz a fost desemnat „Sportivul anului”, după ce sportivul în vârstă de 22 de ani a avut un sezon 2025 remarcabil în circuitul ATP. El a câștigat opt titluri, cel mai mare număr din circuit, inclusiv turneele de Grand Slam de la Roland Garros și US Open, și a terminat anul pe locul 1 în clasamentul ATP, după o luptă strânsă cu marele său rival, Jannik Sinner.

Ceilalți nominalizați la titlul de Sportivul Anului au fost italianul Sinner, în vârstă de 24 de ani, vedeta de fotbal Ousmane Dembele, săritorul cu prăjina Mondo Duplantis, motociclistul Marc Marquez și ciclistul Tadej Pogacar.

Sportiva Anului a fost desemnată Aryna Sabalenka.

De asemenea, la ediția din acest an, Nadia Comăneci a primit premiul Laureus pentru întreaga carieră.

În 2026 se marchează 50 de ani de la momentul istoric care a schimbat gimnastica mondială: primul 10 perfect, obținut de Nadia Comăneci. În România, anul 2026 este declarat Anul Nadia.

