Nicușor Dan a decorat-o pe Nadia Comăneci: Vreau să vă mulțumesc că sprijiniți România

Președintele României a descris activitatea Nadiei Comăneci drept excepțională.

„Dumneavoastră ați făcut ceva excepțional … dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte, dacă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele i-a mulțumit Nadiei Comăneci pentru că promovează România și sportul.

„Vreau să vă mulțumesc că spuneți lumii, în special copiilor, că nu este suficient să ai talent și că pentru a obține ceva excepțional trebuie multă muncă. Vreau să vă mulțumesc că ați rămas o persoană vie care promovează sportul și că continuați să promovați să sprijiniți România”, a precizat Nicușor Dan.

Știrea inițială:

Administrația Prezidențială anunță sâmbătă că președintele României, Nicușor Dan, a semnat o serie de decrete de decorare, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

Astfel, în semn de înaltă recunoștință, prețuire și mândrie pentru dăruirea și profesionalismul de excepție cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenței umane și înscriindu-și numele în patrimoniul sportiv și identitar al României, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce doamnei Nadia Comăneci, a transmis Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan a decorat și clubul din Onești

O altă distincție a fost acordată Clubului Sportiv Municipal Onești unde s-a format celebra sportivă.

„În semn de înaltă apreciere pentru excelența și profesionalismul cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, pentru dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generații de campioni, precum și pentru influența exercitată asupra evoluției sportului la nivel mondial, Președintele României a conferit Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa I Clubului Sportiv Municipal Onești”, a transmis Administrația Prezidențială.

Ceremonia de decernare a distincțiilor va avea loc la prânz, la Palatul Cotroceni.