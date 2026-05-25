Prima pagină » Social » Al doilea pilot român din echipajul care a doborât drona din spațiul aerian al Estoniei, decorat de ministrul Apărării

Al doilea pilot român din echipajul care a doborât drona din spațiul aerian al Estoniei, decorat de ministrul Apărării

Cel de-al doilea pilot român din echipajul care a doborât săptămâna trecută o dronă care intrase în spațiul aerian al Estoniei a fost decorat de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Pilotul a primit distincția „Emblema de emisar pentru pace, clasa I”.
Al doilea pilot român din echipajul care a doborât drona din spațiul aerian al Estoniei, decorat de ministrul Apărării
Sursa foto: Facebook/MApN
Diana Nunuț
25 mai 2026, 20:54, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cel de-al doilea pilot român al echipajului care, în cursul săptămânii trecute, a doborât o dronă ucraineană intrată în spațiul aerian al Estoniei, a fost decorat de ministrul interimar al Apărării Radu Miruță.

Este vorba despre Căpitanul comandor Creţu Vlad Cristian, care a primit distincția „Emblema de emisar pentru pace, clasa I”, la fel ca primul pilot.

„După decorarea cpt.cdor. Alexandru Costel Pavelescu, care a doborât săptămâna trecută o dronă în spațiul aerian baltic, ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a semnat astăzi ordinul de acordare a aceleiași distincții și pentru cpt.cdor. Crețu Vlad Cristian, coechipierul său în misiunea executată în cadrul detașamentului „Carpathian Vipers”, a anunțat luni Ministerul Apărării Naționale într-o postare pe Facebook.

„În misiunile aeriene, succesul nu aparține niciodată unui singur om. El este rezultatul încrederii reciproce, al pregătirii, al disciplinei și al capacității de a acționa ca o echipă în momente cu miză ridicată. Cei doi piloți români au demonstrat profesionalism, calm și determinare într-o misiune reală de apărare a spațiului aerian aliat, confirmând încă o dată nivelul ridicat de pregătire al Forțelor Aeriene Române și contribuția României la securitatea Flancului Estic al NATO”, se mai arată în mesajul MApN.

Vineri, în cadrul vizitei bazei aeriene Šiauliai din Lituania, ministrul Radu Miruță l-a decorat pe pilotul român care a doborât drona din Estonia cu „Emblema de emisar pentru pace, clasa I”.

Săptămâna trecută, luni, un avion românesc F-16, care executa misiuni de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, a doborât o dronă ucraineană intrată în spațiul aerian al NATO, în Estonia.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
România, la mâna Bruxelles-ului când vine vorba de bani. Cristoiu: De ce trebuie să avem imaginea unei țări asistate social tot timpul?
Gandul
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Traian Băsescu avertizează că PNL și PSD îi pregătesc lui Nicușor Dan o capcană prin formula „Guvernul meu”
Libertatea
Situație revoltătoare! Părinții unei fetițe de 6 ani decedate după o operație de apendicită, somați să restituie ultima alocație a copilei
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia