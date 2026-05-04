Nicușor Dan onorează Generația de Aur. Eroii de la Sevilla, decorați după 40 de ani

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat un decret de decorare a foștilor componenți ai echipei Steaua București care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, marcând 40 de ani de la performanța istorică de la Sevilla.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
04 mai 2026, 18:29, Politic

Șeful statului a arătat că gestul are rolul de a-i omagia pe jucătorii care „au adus servicii deosebite României” prin obținerea uneia dintre cele mai importante victorii din istoria sportului național, dar și prin întreaga lor activitate ulterioară.

Astfel, Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor i-a fost conferit lui Anghel Iordănescu.

Totodată, Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler a fost acordat unui număr de 16 foști fotbaliști: Gavril Balint, Miodrag Belodedici, Ladislau Bölöni, Mihai Bumbescu, Vasile Iordache, Ștefan Iovan, Marius Lăcătuș, Mihai Majearu, Mircea Marinescu, Ștefan Petcu, Constantin Pistol, Victor Pițurcă, Marin Radu, Costică Stîngaciu, Tudorel Stoica și Ernestin Weiszenbacher.

Pe 7 mai 1986, Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, după finala disputată la Sevilla împotriva formației FC Barcelona, devenind prima echipă din Europa de Est care a reușit această performanță.

Victoria este considerată unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului românesc.

