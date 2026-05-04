Surse: Președintele Nicușor Dan anticipează căderea Guvernului Ilie Bolojan. PNRR, în pericol

Pe scena politică din România, tensiunile cresc înaintea votului asupra moțiunii de cenzură inițiate de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor, programat pentru marți, 5 mai.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Andrei Rachieru
04 mai 2026, 19:14, Politic

Potrivit unor informații pe surse, președintele Președintele României ar urma să convoace, într-o primă etapă, consultări informale cu partidele politice.

Sursele indică faptul că o eventuală nominalizare pentru funcția de prim-ministru ar putea fi amânată, în contextul actualei instabilități politice, considerându-se că nu există premisele pentru o decizie rapidă și eficientă.

Șanse mari de adoptare

Conform acelorași surse, există o percepție la nivelul conducerii statului că moțiunea de cenzură are șanse ridicate să fie adoptată.

Evaluările politice interne ar indica faptul că majoritatea parlamentară necesară ar putea fi atinsă, ceea ce ar duce la căderea actualului guvern.

În acest context, partidele politice își ajustează strategiile, iar negocierile informale devin esențiale pentru conturarea unei noi majorități parlamentare.

Un alt element relevant este posibilitatea ca Ilie Bolojan să opteze pentru o poziționare în opoziție, în cazul în care actuala coaliție se destramă. Această mișcare ar putea influența semnificativ echilibrul de forțe din Parlament și ar complica formarea unui nou executiv stabil.

În paralel, consultările informale anunțate ar avea rolul de a evalua disponibilitatea partidelor pentru noi alianțe politice și pentru susținerea unui viitor guvern.

Impact economic și riscuri pentru PNRR

Pe plan economic, sursele indică un contrast între stabilitatea relativă a unor indicatori financiari și riscurile majore asociate cu implementarea Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În timp ce anumite mecanisme financiare sunt considerate „în siguranță”, există temeri serioase privind întârzieri sau blocaje în derularea proiectelor finanțate prin PNRR.

Un eventual vid de putere sau o perioadă prelungită de instabilitate politică ar putea afecta capacitatea României de a respecta termenele și condiționalitățile impuse de Uniunea Europeană.

